快來看萌版陳其邁！父愛滿滿大噴發　戴氣球帽哄童乖乖打疫苗

▲高雄市長陳其邁視察大型接種站，父愛噴發，頻頻裝萌哄孩子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中央在六都設置5到11歲兒童疫苗大型社區接種站，高雄市設在高雄展覽館，為了安撫小朋友的緊張情緒，現場有室內樂團與小丑氣球、卡通造型玩偶相伴，有不少兒童在父母陪同到場接種；陳其邁市長、教育局長謝文斌均到場關心接種情形，鼓勵家長能踴躍帶孩子打疫苗，而陳其邁是難得父愛噴發，裝萌哄孩子們打針。

陳其邁市長在1日下午到高雄展覽館關心兒童疫苗接種情形，熱情的與兒童們互動，鼓勵他們勇敢接種疫苗，才有保護力讓身體更健康；同時也感謝現場醫護人員、工作的辛勞，也向陪伴到場的家長們問候。

為提供兒童舒適的接種環境，能放鬆心情勇敢接種疫苗，並享受難得的親子之旅。教育局特別在入口處安排新古典室內樂團以音樂相伴、迎接小朋友來到，並有街頭藝人氣球先生，以及小朋友最愛的造型氣球等，為現場帶來歡樂氣氛，減低小朋友打疫苗時的緊張氣氛。

▲高雄市長陳其邁視察大型接種站，父愛噴發，頻頻裝萌哄孩子 。（上圖同／記者吳奕靖翻攝）

現場也有小朋友最喜歡的兒歌演奏，以及搭配輕鬆和緩的室內樂，愉悅現場的大小朋友們，讓兒童快樂接種疫苗；有小朋友打完疫苗拿到造形氣球，高興的愛不釋手。不少家長表示希望小朋友們接種疫苗後，尤其在校園能增加保護力。

一早就帶10歲女兒到場施打疫苗的高爸爸說，因為學校目前都是線上學習，所以一早不到8時就陪伴女兒來接種疫苗，雖然表訂8點半開始施打，但謝謝工作人員也能提早開打。陳媽媽也說，現場有音樂與可愛汽球、玩偶，讓8歲兒子入場時心情就不緊張，現場氣氛歡樂。

謝文斌局長說，今天中央在高雄展覽館設大型接種站，提供5至11歲兒童接種，市府精心安排表演活動，包括室內樂、小丑氣球、卡通造型玩偶，透過表演紓解孩子的緊張心情，疫苗接種量也足夠，在高雄展覽館或在學校接種都很好，請家長於6月2日至4日能踴躍帶孩子到高雄展覽館打疫苗。

▲高雄市長陳其邁視察大型接種站，父愛噴發，頻頻裝萌哄孩子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）