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全台高原開始崩毀！曲線準備往下　沈政男喊2縣市今達高峰

記者陳俊宏／綜合報導

1日新增8萬8247例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，其實這三天全台加總起來，已經低於上周前三天了，這是高原開始崩毀的徵兆，曲線其實已經正在準備往下走了。他也認為，今天（2日）就是高雄的高峰了，台南也是如此，高峰就是今天和周五了。

沈政男在臉書指出，這波疫情從北北基桃開始，加起來占了8成新增案例，於是帶著全台曲線往上攀升，原本Rt值為2以上，後來因為新增破萬，大家開始減少群聚與內用，於是Rt值慢慢縮減下來；這時中南部也開始攀升，約慢了北部8、9天。

沈政男說，到了5/17、5/18北北基桃紛紛到達了高峰，好像說好一樣，台北高峰約1萬1，而新北為2萬8，這時台北染疫人口不到6%，但新北已經超過8%；然後這時的高雄呢？你去查台北曲線，就是5/4的新增數目，也就是落後了14天。

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▼沈政男說，台北在不到7%的染疫率就讓曲線折彎下來。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲再過一天就是端午節，台北市南門市場出現排隊買粽子的人潮▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

沈政男提到，所以說高雄的曲線就是慢了台北14天，至於形狀與高峰數目幾乎是一樣，因此5/18過了14天是哪一天？就是今天啊！今天就是高雄的高峰了，頂多是周五，因為台北就是如此，台北在不到7%的染疫率就讓曲線折彎下來，以高雄的人流指數當然不會高過台北。

沈政男寫道，好多人在講，15%、20%或者10%才會到達高峰！其實不用啦！新北不到9%，最高的基隆也不到10%，曲線就開始往下走了；台南也是如此，高峰就是今天和周五了，當然也不會太高了，因為人流指數就是被壓下來了。

沈政男表示，至於全台為什麼形成高原？那是因為5/17、5/18北北基桃到達高峰以後隨即開始下降，而中南部正在上升，一來一往加總起來形成了每天差不多的新增數目。

▼沈政男預估，今天就是高雄的高峰了。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

沈政男指出，重點來了，高原會持續多久？答案是從5/18開始算起約14天，因為中南部曲線慢了14天，當北北基桃高峰後14天，換他們到達高峰，就是高原結束的那一天，因為接下來大家都會往下走了。

沈政男說，其實這三天全台加總起來，已經低於上周前三天了，這是高原開始崩毀的徵兆，曲線其實已經正在準備往下走了，因全台染疫率已經超過8%，而台北不到7%就往下走了，難道全台的Rt值會高於台北嗎？即使用新北來算，也是差不多了。

沈政男提到，有人說「高雄本周Rt值已經低於1」，歹勢，那是因為7天一個循環，如果加上今天、周五，其實還是會略為高於1，但不會說「未來10天是高原期」啦！10天後，高雄的新增將降到7000多，因為4天前的台北就是如此。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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