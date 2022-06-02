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「吃完就拉」暴瘦　東山鴨頭老闆腹內長13cm巨大腫瘤！

▲吃完就拉，東山鴨頭老闆腹內長巨大腫瘤「小腸移植」讓他重生。（圖／記者游瓊華攝）

▲吃完就拉，東山鴨頭老闆腹內長巨大腫瘤「小腸移植」讓他重生。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

苗栗一名東山鴨頭店老闆廖先生因為家族大腸性瘜肉症與結腸癌切除全部大腸，沒想到小腸長出13公分大的類結節纖維瘤，腫瘤侵犯腸道，導致腸道穿孔，必須使用插管引流方式控制腸液滲漏導致的腹內膿瘍，而且吃完就拉，讓他暴瘦，幸運的是今年2月獲得大愛器官捐贈，接受全部小腸及大腸移植，術後復原狀況良好，也胖了8公斤。

以往小腸移植主要執行醫院都在北部，中國附醫為全台灣僅4間可以施行小腸移植醫院其中之一，而經過此次成功移植後，中國附醫更成為中南部可完成小腸移植的醫院，也是中南部具有衛福部核可全器官移植與經驗的醫院。

▲吃完就拉，東山鴨頭老闆腹內長巨大腫瘤「小腸移植」讓他重生。（圖／記者游瓊華攝）

中國附醫腸道移植團隊醫師許士超表示，病患血型為少見的AB型，要找到同血型又合適的捐贈者幾乎微乎其微。一旦等待時間過久，腫瘤長大會侵犯其他器官就不適合進行小腸移植，因此，先讓病患使用免疫抑制劑組合，降低移植後排斥機會，藉此擴大捐贈者的範圍。

許士超表示，今年2月病患等到一位體型合適、O型的捐贈者，團隊歷經15個小時完成手術，包括捐贈者腫瘤摘取、受贈者小腸摘取與植入、腸道重建手術等，2天後再次進行第2次手術建立大腸造口與關閉傷口，讓病人順利於第2次術後隔天脫離呼吸器，術後第8天開始經口進食，於加護病房照護總共8天，住院期間2次腸道鏡檢切片所幸皆無急性排斥現象，最終順利於術後27日出院。目前於門診追蹤恢復狀況良好，且飲食正常，食慾不錯，體重增加，無明顯排斥或感染現象，排斥藥物調整都非常穩定。

許士超提到，腹內類結節纖維瘤好發於30～50歲，雖然性質不屬於傳統惡性腫瘤，但是在部分病人體內會持續生長，最終可能侵犯血管或是腸道導致嚴重併發症，目前尚無有效藥物可以治療，手術切除乾淨是目前唯一建議，但類似廖先生的狀況可能會面臨失去全部小腸，導致需終生倚靠靜脈營養，這時小腸移植就是另一有效處理方式。

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