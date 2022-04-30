嘉義衛生所擴大糞便篩檢　揪出大叔罹初期大腸癌

▲衛生所擴大糞便篩檢，驗出民眾出患大腸癌 。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新港鄉衛生所2020年至今完成1248位民眾糞便潛血檢查，發現近百位異常，經轉介就醫揪出初期大腸癌約6成；新港鄉民眾何先生4月21日一大早，抱著一大盆蘭花至衛生所，感謝衛生所同仁！

何先生今年50多歲，體型豐滿，因為工作性質需四處跑業務，生活壓力大，三餐幾乎都外食，屬大腸癌高風險族群；前幾日來衛生所詢問新冠疫苗施打時間及相關問題，護理人員另外詢問他有沒有做過潛血篩檢，何先生本身工作忙碌，對檢查沒有很大的意願，也認為麻煩，因此只想著只要跟護理師拒絕就沒事，沒想到護理師鍥而不捨，堅持到底告訴他篩檢好處。

原本抗拒篩檢的何先生，經護理師不厭其煩親切詳細的講解，便欣然同意，沒想到篩檢結果竟然是陽性，糞便中有潛血反應，衛生所公衛護理師進一步協助預約醫師大腸鏡檢，竟發現大腸內有2.5公分瘜肉，並告知何先生再晚點發現恐有大腸癌危險；幸好目前只是初期，手術切除即可治療，何先生現已恢復正常作息一切安好。

新港鄉衛生所說明，疫情期間衛生所護理人員除忙碌防疫工作，對於預防保健如癌症篩檢等各項保健業務，也絲毫不懈怠，隨時保有敏感度，遇到適合的對象即會加強衛教，隨時提供相關的訊息，並每月安排至少1場社區3+1巡迴服務，提供鄉民成人健檢、4癌篩檢等服務，提供便利、可近性的篩檢服務。

衛生局長趙紋華表示，衛生所是鄉里民眾健康的守門員，除癌症篩檢以外，生活健康大大小小都與衛生所有關，舉凡疫苗預防注射、醫療保健、公共衛生等都是衛生所服務的範圍。