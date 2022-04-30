　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義衛生所擴大糞便篩檢　揪出大叔罹初期大腸癌

▲▼衛生所擴大糞便篩檢，驗出民眾出患大腸癌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲衛生所擴大糞便篩檢，驗出民眾出患大腸癌 。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新港鄉衛生所2020年至今完成1248位民眾糞便潛血檢查，發現近百位異常，經轉介就醫揪出初期大腸癌約6成；新港鄉民眾何先生4月21日一大早，抱著一大盆蘭花至衛生所，感謝衛生所同仁！

▲▼衛生所擴大糞便篩檢，驗出民眾出患大腸癌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

何先生今年50多歲，體型豐滿，因為工作性質需四處跑業務，生活壓力大，三餐幾乎都外食，屬大腸癌高風險族群；前幾日來衛生所詢問新冠疫苗施打時間及相關問題，護理人員另外詢問他有沒有做過潛血篩檢，何先生本身工作忙碌，對檢查沒有很大的意願，也認為麻煩，因此只想著只要跟護理師拒絕就沒事，沒想到護理師鍥而不捨，堅持到底告訴他篩檢好處。

原本抗拒篩檢的何先生，經護理師不厭其煩親切詳細的講解，便欣然同意，沒想到篩檢結果竟然是陽性，糞便中有潛血反應，衛生所公衛護理師進一步協助預約醫師大腸鏡檢，竟發現大腸內有2.5公分瘜肉，並告知何先生再晚點發現恐有大腸癌危險；幸好目前只是初期，手術切除即可治療，何先生現已恢復正常作息一切安好。

新港鄉衛生所說明，疫情期間衛生所護理人員除忙碌防疫工作，對於預防保健如癌症篩檢等各項保健業務，也絲毫不懈怠，隨時保有敏感度，遇到適合的對象即會加強衛教，隨時提供相關的訊息，並每月安排至少1場社區3+1巡迴服務，提供鄉民成人健檢、4癌篩檢等服務，提供便利、可近性的篩檢服務。

衛生局長趙紋華表示，衛生所是鄉里民眾健康的守門員，除癌症篩檢以外，生活健康大大小小都與衛生所有關，舉凡疫苗預防注射、醫療保健、公共衛生等都是衛生所服務的範圍。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
快訊／台鐵「5／1臨時班表」出爐！　開行18列次區間快車
3國家被點名！　恐遭普丁毒手
6歲孩送急診PCR確診！　特殊症狀曝光
兒童新冠疫苗打不打？　兒科醫「1張圖」教你選
「北盜黑金城」傳奇起底！　一句話讓連千毅、勾惡停火
「基輔之鬼」驚傳戰死！　曾獨自打下40俄戰機
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

3+4居家隔離新制上路　嘉義縣籲准「防疫照顧假」

街友防疫不鬆懈 台南備妥快篩、提供定點沐浴車

安心即時上工計畫再延長1年　民眾可洽鄰近就服站諮詢

高鐵特定區發展迅速　市府打造櫻花特區喜迎賓

嘉義優質鳳梨現採鮮切　北上銷售現場品嘗香甜多汁

許有疆投入民進黨大林鎮長選舉　5大面向幸福政策爭取支持

台南2022建築園冶獎　公私共榮獲16座大獎殊榮

清消戰略物資！花蓮慈院防疫利器　超紫光滅菌機器人到院服務

嘉義衛生所擴大糞便篩檢　揪出大叔罹初期大腸癌

冷凍釋迦國外受青睞！日募資平台開賣　5小時破10萬日幣達標

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

3+4居家隔離新制上路　嘉義縣籲准「防疫照顧假」

街友防疫不鬆懈 台南備妥快篩、提供定點沐浴車

安心即時上工計畫再延長1年　民眾可洽鄰近就服站諮詢

高鐵特定區發展迅速　市府打造櫻花特區喜迎賓

嘉義優質鳳梨現採鮮切　北上銷售現場品嘗香甜多汁

許有疆投入民進黨大林鎮長選舉　5大面向幸福政策爭取支持

台南2022建築園冶獎　公私共榮獲16座大獎殊榮

清消戰略物資！花蓮慈院防疫利器　超紫光滅菌機器人到院服務

嘉義衛生所擴大糞便篩檢　揪出大叔罹初期大腸癌

冷凍釋迦國外受青睞！日募資平台開賣　5小時破10萬日幣達標

兒童穿越道路事故高達八成　誰敢讓孩子自己上學？

首款唾液快篩審核過關　侯友宜：新北做好配套處理

快訊／台鐵「5／1臨時班表」出爐！開行18列次區間快車

3+4居家隔離新制上路　嘉義縣籲准「防疫照顧假」

自帶柔焦濾鏡！Laura Mercier透明蜜粉　不沾口罩有夠神

檢舉新制上路／高齡者被迫走上車道　安全由誰來保障？

台中女遭弟「水果刀刺胸」　男友送醫途中丟包！2男下場曝

俄國6寡頭3個月內連遭滅門！先殺妻兒後恐怖自盡　詭異死法都相同

雲林議員出資1500萬做毒梟金主　顏旭懋遭民進黨雲縣黨部除籍

快訊／嘉義鹿滿民宅火警！連燒4間　往灣橋方向暫時禁止通行

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

地方熱門新聞

即／高雄水管開裂　2區今晚停水10小時

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

許燿宏出任嘉義市工商發展投資策進會總幹事　

世界大學影響力排名　慈大這項目全球12

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

2022桃園區市議員選舉　國民黨3新人拚提名

老發財車路中央掛點　屏東警神救援

台南地院國民法官開庭扮柯南

西螺鎮農會黃金米粽明天開賣　限量5萬顆準時開搶　

高鐵特定區市府打造櫻花特區

全台首家素食連鎖店「芳珍」　桃園展店

蔡依林御用彩妝師牽線　弘光聯手彩妝品牌辦藝術展

台中營利事業銷售額破5兆！　盧秀燕任內推升逾8千億

台南2022建築園冶獎獲16座大獎殊榮

更多熱門

相關新聞

台東長濱衛生所新大樓落成

台東長濱衛生所新大樓落成

台東縣長濱鄉衛生所新建大樓今(22)日舉辦落成啟用典禮。參與啟用儀式的阿美族ina開心地說，衛生所是「咱的好厝邊」以後看病終於不用再爬好漢坡了！

她打AAB確診「3症狀曝」　看診費+保險證明一次看

她打AAB確診「3症狀曝」　看診費+保險證明一次看

雲林麥寮喜宴+3　衛生所常態性抗原快篩亭明啟動

雲林麥寮喜宴+3　衛生所常態性抗原快篩亭明啟動

提升偏鄉醫療　成功鎮衛生所遷建工程今動土

提升偏鄉醫療　成功鎮衛生所遷建工程今動土

雲林縣啟動健康管理系統平台　鼓勵民眾量測維護自身健康

雲林縣啟動健康管理系統平台　鼓勵民眾量測維護自身健康

關鍵字：

衛生所糞便篩檢大腸癌

讀者迴響

熱門新聞

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

具俊曄再添新刺青「高調示愛大S」！　細節閃瞎網

中興大學畢聯前會長「捲款172萬」跑了

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

首款唾液快篩通過！她：又是這家？

清涼妹等紅燈狂扭16秒！網笑猜真實動機

鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照

連千毅槓勾惡！　雪碧隔空酸爆

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面