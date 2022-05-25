男子罹大腸癌第三期　第四代達文西手術讓他3天回家吃年夜飯

▲醫師以第4代達文西手術治療大腸癌第三期，患者3天就順利出院與家人團聚。（圖／中國醫藥大學附設醫院提供，下同）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

67歲黃姓男子因解血便和排便習慣改變，農曆年前就醫後經大腸鏡檢查，發現乙狀結腸和直腸交接處有一7公分大腫瘤，切片並透過電腦斷層顯示腫瘤擴散到局部淋巴，確定是大腸癌第三期；黃男與醫師討論後選擇接受達文西手術，過程順利，於第1天即拔除尿管，第3天就出院回家，和家人團圓吃年夜飯，術後回診也傷口恢復良好且無後遺症。

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸肛門外科醫師陳奕彰表示，過去傳統微創手術器械設計僵直不易使用，也相對會增加外科醫師的操作困難度和風險；而屬世界先進微創手術的達文西手術系統，包括控制台、機械手臂和影像台車，控制台可提供放大至10倍的高解析3D立體視野，區分手術位置深淺，機械手臂可達真人手腕靈活和準確度，並模仿雙手做旋轉、抓取、捏夾動作，更消除不必要的顫抖，得於骨盆腔等狹小空間進行複雜手術，坐在控制台操作機械手臂，也能降低疲累而提升手術品質。

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陳奕彰說，黃男今年1月至門診求助，因考量再過一周就要過年，擔心手術後無法和家人團圓，加上有攝護腺問題，也怕開完刀須置放導尿管而無法自行排尿，因此選擇達文西手術；病人腫瘤屬位於乙狀結腸和直腸交接處的骨盆腔腫瘤，附近有排尿、排便和性功能神經，達文西手術因其精準和穩定特性，能降低傷害神經的機率，也能加速病人術後恢復並減少住院天數。



陳奕彰指出，目前全球每年有超過20萬例達文西手術，廣泛應用在泌尿科、婦產科、一般外科、大腸直腸肛門外科等，針對位於骨盆腔最深處、空間最狹窄的低位直腸癌尤為利器；該院微創暨達文西手術中心主任陳宏彰指出，中國附醫去年引進第四代達文西手術系統，和上一代相比手術精準度更高，但目前在大腸直腸外科並無健保給付，若民眾有任何疑問，可至該中心諮詢。