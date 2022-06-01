台美21世紀貿易倡議啟動　外交部：有助台灣連結全球經濟

▲台美宣布啟動台美21世紀貿易倡議。（圖／翻攝自United States Trade Representative推特）

記者呂晏慈／台北報導

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）與行政院政務委員鄧振中1日宣布啟動台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade），尋求推動數位經濟貿易成果，推進與深化雙邊貿易關係，為美台勞工與企業帶來成長。外交部表示，對於台美宣示雙邊經貿關係邁入嶄新階段，外交部表達高度歡迎與支持，在雙方均有高度協商意願及動能的情況下，相信這項台美的新倡議將能很快獲致具體成果。

繼5月20日鄧振中與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在泰國曼谷會談之後，鄧及美國副貿易代表畢昂琪1日進行視訊會談，宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，為未來簽署台美高標準的經貿協定談判規劃路徑圖，雙方並約定於6月底前在美國華府召開第一次協商會議。

外交部說明，「台美21世紀貿易倡議」涵蓋的議題包括：強化數位貿易、貿易便捷化、法規訂定原則、中小企業、環境保護、標準、非市場經濟政策等，均是當前印太區域經貿發展的重點，凸顯台美互為彼此優先貿易夥伴，具有重大戰略意涵。台美之間已具備良好堅實的經貿對話平台，如台美《貿易暨投資架構協定》（TIFA）、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等，並在過去這段時間持續密集討論雙方共同關切的雙邊與區域經貿議題。

外交部表示，透過這次嶄新的倡議，台美可望發展出更全面、實質且領先的經貿夥伴關係，有助於台灣與全球經濟的連結，深化台美未來在印太區域的經貿合作。外交部與國內經貿相關部會將持續提升與美方的經貿夥伴關係，同步推動相關經貿倡議及繼續爭取參與「印太經濟架構」（IPEF），共同促進區域的自由、開放、穩定與繁榮。