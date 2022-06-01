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參訪勝昌製藥　鄭文燦讚清冠一號「適用全年齡患者」

▲鄭文燦參訪「台灣清冠一號」勝昌製藥

▲▼鄭文燦市長參訪研發製作「台灣清冠一號」的勝昌製藥。（圖／記者楊淑媛攝）　

記者楊淑媛／桃園報導

疫情嚴峻，座落於桃園市中壢區的「勝昌製藥」，因為研發製作「台灣清冠一號」的GMP中藥濃縮製劑廠而火紅！市長鄭文燦1日前往參訪指出，相較於Paxlovid給藥有年齡限制，「台灣清冠一號」適用於全年齡患者，經中醫師看診後開立使用，對新冠肺炎具有良好的療效，也希望對青少年和幼兒的保護可以加強。

▲鄭文燦參訪「台灣清冠一號」勝昌製藥

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勝昌製藥廠總經理李威著表示，勝昌製藥廠自2000年後在桃園發展，2021年成為全台第一家、也是目前唯一通過三階段確效廠的PIC/S中藥製劑廠，並於2022年成為「台灣清冠一號國家隊」。由於「台灣清冠一號」可用於孕婦、小朋友及年長者，預估5年內治療新冠肺炎人數達350萬。

▲鄭文燦參訪「台灣清冠一號」勝昌製藥

鄭市長於參訪勝昌製藥廠，瞭解藥材儲備情形及藥劑製程表示，勝昌製藥廠1946年創立以來已超過70年，致力於漢方中藥科學化，也研發許多藥妝產品外銷各國，疫情期間，多次與政府合作防疫，更是國內少數取得「台灣清冠一號」臨時藥證生產製造的中藥廠，許多輕症患者經由中醫師遠距看診後，開立處方箋服用清冠一號，並有海外台僑及台商回國購買，深受國人信賴，期許勝昌製藥廠及中醫團隊建立品牌，讓台灣的中醫領域更加進步。▲鄭文燦參訪「台灣清冠一號」勝昌製藥

而「台灣清冠一號」由衛福部國家中醫藥研究所、中醫師公會全國聯合會及數家醫學中心進行臨床測試，並獲得衛福部「緊急使用授權」（Emergency Use Authorization, EUA）。相較於Paxlovid給藥有年齡限制，「台灣清冠一號」適用於全年齡患者，經中醫師看診後開立使用，對新冠肺炎具有良好的療效，目前國內製作「台灣清冠一號」的GMP中藥濃縮製劑廠共計8家，其中2家分別是勝昌製藥和位於觀音區的勸奉堂製藥，都座落於桃園；因應需求提升，勝昌製藥廠也全力採購相關藥材，並調整產線優先製造中藥製劑，以最大產能紓解國內藥材供應問題。

勝昌製藥廠總經理李威著表示，在藥材庫存充足的情況下，勝昌「台灣清冠一號」產能每月可安排20批，共計7,200公斤；其中80%供應台灣市場，只保留1批供應國外市場。由於目前確診人數多，確診者可先透過衛福部「健康益友」APP，查詢備有「台灣清冠一號」的中醫診所，並呼籲未確診的民眾毋須囤積，將藥物保留給確診者使用。包括立法委員黃世杰、市府經發局長郭裕信、衛生局長王文彥、中壢區長鄭詩鈿等均一同參訪。

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