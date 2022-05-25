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花蓮端節返鄉專車尚有餘票　往返2班專列即起開放現場購票

▲▼花蓮鄉親即日起於上班日可在花蓮縣政府民政處購票，售完截止。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮鄉親即日起於上班日可在花蓮縣政府民政處購票，售完截止。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府續辦返鄉專車，讓外縣市的花蓮縣民能順利返鄉團圓。縣府民政處表示，端午節返鄉專車尚有餘票，花蓮鄉親即日起於上班日上午9時至下午5時可在花蓮縣政府民政處購票，售完截止，歡迎鄉親購票。

花蓮縣政府端午節返鄉專車共有2列次火車，返鄉時間是6月2日晚間7時51分台北站發車直達花蓮站；返工時間分別是6月5日下午2時23分花蓮站發車直達台北站。同時，花蓮至玉里區間提供區間車接駁南下或北上，讓南區民眾更為方便（6月2日接駁南下時刻：花蓮22:31發車-壽豐22:49底達-鳳林23:02底達-光復23:14底達-瑞穗23:30底達-玉里23:51底達；6月5日接駁北上時刻：玉里12:20發車-瑞穗12:39發車-光復13:07發車-鳳林13:19發車-壽豐13:42發車-花蓮14:12底達），搭乘接駁車民眾出示專車乘車證，即可轉乘。

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▲▼花蓮鄉親即日起於上班日可在花蓮縣政府民政處購票，售完截止。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

專車目前各車次仍有剩餘票數，凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶， 5月25日起於上班日上午9時至下午5時可在花蓮縣政府民政處購票，售完截止。

專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，提醒民眾於取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身份證明文件（親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件）供縣府人員核驗。另專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，全票200元、半票100元（未滿12歲或65歲以上，須持證明），購票後恕不退費。

端午節連假返鄉專車配合台鐵局防疫政策，旅客進站乘車仍須量體溫、戴口罩。另請鄉親搭乘大眾運輸工具於密閉空間請多洗手，保護自己，防範病毒感染。
 

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