非六都縣市喊兒童疫苗遭刪減？陳時中否認抽單！多數已滿足需求量95%

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

兒童BNT疫苗5月25日陸續開打，中央為協助接種，今起於6都開設7大兒童接種站，然而包含雲林縣、嘉義縣、南投縣、苗栗縣等非六都縣市反映兒童疫苗配送暫停或取消撥補，懷疑挪用到中央開設接種站。指揮中心發言人莊人祥今天拿出疫苗分配計算公式，指大部分縣市都已經滿足5~11歲人口疫苗需求的95%；指揮官陳時中則強調，「沒有所謂抽單」，請縣市趕快把需求報上來，一定會滿足。

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▲6/1輝瑞兒童疫苗各縣市分配與需求預估。（圖／指揮中心提供）

莊人祥公布縣市兒童疫苗分配與需求預估表，並說明，各縣市需求量是用5~11歲戶籍人口總數，扣除3~5月確診無法接種疫苗人數，再扣除接種莫德納疫苗人數；如果和分配量進行比較，大部分縣市已經滿足95％的需求。

僅有7縣市可能沒有提報需求量，或者是沒有達95%，分別是台北市、宜蘭縣、金門縣、桃園市、新竹縣市、澎湖縣。莊人祥說，主要是詢問縣市沒有覺得需要補，或者是提的量補足之後仍然低於95%。

莊人祥解釋，這95%的意思，是這些分配疫苗全讓該縣市兒童接種後，大概僅有不到5％兒童無法接種，已經是很高的接種率了，所以目前配發量應該是相當足夠，當然如果有不足，還可以看縣市時地接種情況撥補。

陳時中進一步解釋，配發疫苗大多是根據縣市學生意願調查，乘上一定的量作為需求，指揮中心當然會計算合理施打量，然後再根據大家要求的量，綜合判定發下去。

陳時中提到有縣市說被抽單或什麼，但其實「沒有所謂抽單」，且疫苗有時效性，過度存放也會形成某種程度浪費。陳時中強調，「我可以跟各縣市政府再三保證，若還有需求就趕快報上來，所有需求都可以滿足」。