快訊／台中+11511！累計死亡破百....單日中重症增20人創新高

▲台中市副市長令狐榮達今日召開疫情線上記者會表示，台中新增加1萬1511例，當中9405例為快篩陽確診，佔81.70%。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

疫情高峰來到中南部，全國今(1)日新增8萬8247例本土確診，台中市新增1萬1511例。台中市衛生局副局長邱惠慈今天在記者會上表示，台中今天新增中重症20人，年齡介於43歲到91歲之間，當中有10人未接種過疫苗；此外，依據中央公告新增加5人死亡，累計台中因染疫死亡人數已達104人。

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▲網路謠傳台中僅打7200劑兒童疫苗，令狐榮達也在記者會上反擊澄清，台中兒童疫苗截至目前已超過8.3萬名孩童施打。（圖／市府提供）

台中市副市長令狐榮達今日召開疫情線上記者會表示，台中今日新增加本土確診個案1萬1511例，當中9405例為快篩陽確診，佔81.70%。對於網路謠傳台中僅打7200劑兒童疫苗，令狐榮達也在記者會上反擊澄清，台中兒童疫苗截至目前已超過8.3萬名孩童施打，呼籲民眾不要再散佈不實訊息，以免觸法。

▲台中市政府統計，兒童疫苗截至目前已超過8.3萬名孩童施打。（圖／市府提供）



令狐榮達指出，台中市從5月11日起就展開莫德納兒童疫苗施打，BNT兒童疫苗也從5月26日起就開始施打，截至今日上午10時，台中市5至11歲的兒童接種疫苗數共8萬3859人次，當中接種莫德納兒童疫苗有3萬6601人，接種BNT兒童疫苗有4萬7258人，合計8.3萬多名孩童已施打完畢，這與網路謠傳「市府至5月31日只施打約7200劑」不符，數據更整整差了10多倍，再次呼籲大家，疫情期間勿散布錯誤或不實訊息，以免觸法受罰。

另外，令狐榮達表示，市府從5月30日起，啟動2至12歲孩童普發快篩試劑2劑，發放管道有透過居家托育中心、托嬰中心轉交給家長，或透過幼兒園、國小通知家長領取。對於部分2至12歲孩童由家中爸媽或爺爺奶奶自己帶，沒有送到托嬰中心或幼兒園，經統計約3萬9819人，一人兩劑，因此配發快篩數量共計7萬9638劑，昨日快篩試劑已全數下達全市各里辦公處，近日就會透過里鄰長協助發送給家長，外埔區則會透過郵寄通知單，通知民眾至公所領取。