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社會 社會焦點 保障人權

不爽女乘客聊天！恐怖客運司機強關車門　過站「開100公尺」才停

▲▼ 武漢肺炎,公車上吃東西,沒戴口罩。（圖／記者姜國輝攝）

▲台中一豐原客運林姓司機因與乘客發生爭執，刻意關閉車門繼續行駛100公尺，不讓乘客下車。（示意圖，非當事人／記者姜國輝攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中一豐原客運林姓司機於前年搭載6名女性遊客，因不滿她們上車後請他到站幫忙提醒，又不斷聊天，用廣播要她們「不要顧聊天，車上的資訊要注意看」，雙方因而發生口角，到站後林男不顧還有2人沒下車，逕自關車門向前行駛100公尺，直到看到交通警察才停下來。經台中地院勘驗車上監視器，判林男依犯強制罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元，全案還可上訴。

判決書指出，這名林姓豐原客運司機負責51號載客路線，遭遊客陳姓女子報警指控，前年12月11日她和另5名女性友人來台中旅遊，晚間7點搭上林男駕駛的客運，因對行車路線不熟，一上車就請林男抵達台中火車站時協助提醒，但林男沒有回應，大家便在車上聊了起來。這時聽到林男用車上廣播說：「司機對所有乘客講話齁，車上不要顧聊天，第一次搭車不要顧聊天，車上的資訊要注意看」，讓6人心生不滿。

等行駛到台中火車站，其中一名友人邊下車邊跟司機說：「我們只是客人，不要這麼兇。」林男聽了非常氣憤，回稱「乘客不要那嬌」後，竟故意把車門關上。當時陳女和另一名友人已經刷完卡，卻來不及下車，被林男往前又載了100公尺。陳女表示，當下她們都很害怕，跟林男說要報警，林男卻說「你去報阿」，直到2人向路邊交通警察求援，林男才停下來。

林男辯稱：「當時她們在跟我對話，我認為她們沒有意思要下車，才關車門的」、「她們有沒有刷卡下車我沒有注意，就算有刷卡不願意下車我也沒辦法」，表示當時她們與自己叫囂無意下車，他為了行車安全才繼續行駛。

台中地院查閱客運上監視器，認為車上2人上車時已表示要下車，到站後，也起身前往前車門拿卡感應，均有明顯下車舉動，林男卻關閉前車門使2人無法離開，依犯強制罪，處林男拘役30日，可易科罰金3萬元。

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