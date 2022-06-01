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縣市合併後持續攀升！盧秀燕上任後　中市民每戶可支配所得創新高

▲▼縣市合併後持續攀升！盧秀燕上任後　台中市民每戶可支配所得創新高。（圖／台中市府提供）

▲台中市民每戶可支配所得創新高。（圖／台中市府提供）

記者游瓊華／台中報導

根據行政院主計總處家庭收支調查結果顯示，109年台中市民平均每戶可支配所得約108.3萬元、平均每人可支配所得高達36.2萬元，雙雙達到縣市合併升格以來最高水準。值得注意的是，代表「每人享有之經濟福利」的平均每人可支配所得，自100年以來持續攀升，十年間成長幅度高達36.47%，高居六都第二。

台中市政府經濟發展局長張峯源表示，平均每人可支配所得即家戶所得收入扣除非消費性支出(例如利息、稅金、保費、紅包禮金等)後實際可運用的所得，再除以所得收入總人數而得出。可支配所得越高，代表「可以自由支配的錢越多！」，台中市自縣市合併後，十年來平均每戶可支配所得從91.5萬元成長至108.3萬元，成長約18.3%；另外代表「每人享有之經濟福利」的平均每人可支配所得，從26.5萬元成長至36.2萬元，成長達36.47%，成長幅度高居六都第二，兩項指標都持續攀升，並在109年達到歷年來最高水準。

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經發局張局長強調，市長盧秀燕上任以來積極打造宜居城市，以藍天白雲計畫守護市民的生活環境，加上完善的公共建設及經濟政策改善投資環境，截至今年5月，台中不僅投資金額高達1兆478億元，今年第1季更以8項經濟指標連三季穩坐全國第一，尤其代表「企業有賺錢」的指標營利事業銷售額，在盧市長上任後成長逾8000億元，一舉突破5兆大關，整體經濟表現有目共睹。

面對疫情挑戰，市府除了堅守防疫為經濟把關，更第一時間快速整合資源推出「紓困九箭」、「紓困十方」、「紓困振興e79計畫」，針對勞工、產業、市場、青創、表演團體、大眾運輸等各種面向，透過減免或緩收租金，到減稅、貸款協助、生活補助等各方式，提供各紓困對象適用方案，陪伴市民提供即時雨協助，力保經濟穩定。

經發局說明，家庭收支調查是政府改善人民生活、制定社會福利政策等重要依據，台中經濟的成長有目共睹，但相較雙北為企業總部群聚城市、新竹為半導體高科技產業重鎮，台中產業型態服務業比例高達八成，又以工具機、手工具等傳統產業為產值貢獻大宗，產業確實有其獨特性，市府將持續協助產業轉型提升，吸引企業總部、金融服務等高薪產業投資進駐，營造良好就業環境，創造更多優質工作機會，推動經濟正循環，為市民打造宜居樂業的新好台中。

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