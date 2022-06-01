黑白條紋圖中「暗藏1動物」　網友瘋挑戰：只有1％的人能看到

▲黑白圖裡隱藏著一隻動物，網紅宣稱只有1%的人能看到。（圖／翻攝自TikTokhecticnick）

記者張寧倢／綜合報導

你的視覺可靠嗎？人類大腦認知下有時會產生視覺錯覺，國外TikTok網紅尼克（Hectic Nick）分享了一張由黑白線條組成的錯覺圖像，聲稱「只有百分之一的人能看到圖中隱藏的動物」，然而，不僅有網友真的看不出任何動物，還有人竟給出了不同的答案。

英國《太陽報》報導，尼克經常在TikTok分享各種視覺錯覺（又稱視錯覺）的有趣圖片，讓網友對「眼睛被欺騙」的現象大感驚奇，影片經常突破數十萬點閱。近日，尼克就貼出這張填滿黑白斜線的圖片宣稱，「只有1%的人能找到隱藏圖案」。事實上，只要在觀看時上下晃動這張圖，或用鬥雞眼來看就能發現圖中藏著一隻熊貓。

▲尼克分享的另一張類似圖片，裡頭也藏著一隻動物。（圖／翻攝自TikTokhecticnick）

一名網友留言表示，只要先注視手機下方充電孔，再快速看向螢幕中央的圖片就可以看到了。然而，有人看到的卻不是熊貓，「我看到2、3個人把球舉在空中」、「我看見一場進行中的籃球賽」。在另一張類似黑白斜線圖片中則是藏了一隻大猩猩，但幾名網友表示自己看到的是馬或熊，甚至是英文字母「AR」。

尼克還分享了其他視覺錯覺的圖片，例如，有一張圖片看起來都是彎曲線條，但事實上是因為色彩上的錯覺影響大腦解讀，只要把中間部分遮住，仔細看兩側邊緣的線，就能發現其實圖中「都是直線」。

▲其實圖中每一條都是「直線」。（圖／翻攝自TikTokhecticnick）

其他與色彩相關的錯覺現象還有，先盯著一張有色圖片的中央黑點，數秒後，當影片切換至黑白版本的同一張圖片，觀看者有一瞬間會覺得黑白圖片被填上色彩。另外有一張草莓蛋糕的照片，雖似乎經過修圖調色，但仍看得出草莓是紅色的，不過，尼克表示，草莓根本不是紅的，因為這張照片中所有顏色都是「灰色」。

▲照片中蛋糕上的草莓是「灰色的」。（圖／翻攝自TikTokhecticnick）