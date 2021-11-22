這帽子到底什麼顏色？　綠帽買回家變棕色「她走幾步又變紅的」

記者張寧倢／編譯

國外一名女子在商店買了一頂綠色毛帽，回家後拿出來一看竟然變成棕色的，讓她頓時感到傻眼，但更奇怪的是，當她拿著帽子在家中走動，發現不僅是綠、棕兩色，還會變成紅色。她將2段神秘的「變色」影片上傳到Tiktok後至今已累計逾700萬點閱次數。

▲女子意外買到「三色帽」，影片瞬間爆紅。（圖／翻攝自Tiktok／oteliacarmen，下同）

根據《紐約郵報》報導，環境景觀設計師卡爾曼（Otelia Carmen）於19日拍攝了一段「帽子神奇變色」的影片，她原本在商店中看中的綠色帽子，買回家後從袋子裡拿出來瞬間傻眼，「這為什麼是棕色的？」然後她意識到，這可能是同色異譜（Metamerism）的情況，是指同一物品在不同光源之下產生的顏色變化，每道光源都有自己的「顏色」，當它被投射到另一個有色的表面上時會有不同的影響。

於是，卡爾曼將帽子再拿到從家中的不同光源處一照，就發現不僅是綠色與棕色，在餐廳燈光下又出現第3種顏色「紅棕色」，而她上傳的2段影片在3天之內流覽次數飆破720萬次。許多網友直呼，「我的大腦還是完全無法理解這是什麼情況」、「又來一次『金白、黑藍洋裝』之亂」、「所以這頂帽子同時有綠、棕、紅3種顏色？」

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