台東林管處舉辦「台灣木材認識與檢尺訓練課程」

▲木材辨識。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應汛期漂流木防災整備作業及提升同仁們的專業能力，台東林管處於111年5月26及27日舉辦「台灣木材認識與檢尺訓練課程」，邀請中興大學森林系楊德新教授蒞處指導各類木材辨識技巧及現場檢尺要領。

課程內容從木材基本組織及特性、鑑別方法到國產材應用推展，並介紹國內外林業新科技與國際森林驗證制度-森林管理委員會(FSC)的發展，與國內產銷履歷農產品(TAP)、台灣優良農產品(CAS)及台灣林產品生產追溯系統等驗證制度，課程最後安排實地操作與木材辨識測驗，強化實務經驗，讓今年參與課程的夥伴們提升專業技能收穫滿滿。

台東林管處表示，期藉由本次木材課程活動提升林業從業人員的基礎技能，並透過介紹木材應用實務及世界主流林業發展，拓展學員的視野與世界接軌，也感謝與會各單位夥伴的參與，藉由提升學員木材辨識及漂流木處理技能，不僅有助於強化汛期期間發生漂流木時協力單位處理能力，亦能展現跨機關合作協處天然災害漂流木的效能；同時也將目前林務局推動森林驗證制度及振興國產材之相關資訊與出席學員分享，期盼能透過跨域協力共同推廣及支持森林資源永續運用及發展多元產業。