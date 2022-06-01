杉原灣海洋生態繪本展端午登場　歡迎親子典同旅遊慢經濟





▲杉原灣海洋生態繪本展端午連假登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

深受大小朋友喜愛的「杉原之心海洋生態繪本展」，第1場次「守護海洋生態的家」隨著剛落幕的東浪嘉年華活動告一段落，緊接著第2場次新主題「太平洋是我家冰箱」將於6月3日端午連假第1天登場，持續展覽至6月19日結束，現場精選60本中英文特色海洋生態繪本，同時，在地阿美族莿桐部落耆老們特別為繪本展打造傳統竹筏，更展出台灣首次引進、來自夏威夷的南島語族航行海洋的船隻六人大洋支架舟Outrigger Canoe，歡迎親子共讀大手小手翻玩繪本探索海洋。

交通及觀光發展處長余明勳說，杉原之心海洋保育教育計畫是爭取中央海洋委員會海洋保育署經費，包含了杉原灣潮間帶走讀及生態繪本展覽，希望民眾在杉原灣戶外享受沙灘和海洋進行遊憩活動之外，也能就近在杉原灣建物大廳內閱讀海洋生態繪本，瞭解杉原灣及台東在地的海洋生態，開始關心海洋和海洋生物，提問「海好嗎?」「海洋生物好嗎?」，更進一步問我們自己能為海洋做甚麼?選擇辦理海洋生態繪本展，就是有感於生態保育議題如果能落實，希望透過閱讀繪本故事從心感動大小朋友，大家一起減少使用一次性用品，努力為海洋生態保育盡一份力。

同時，杉原灣也是在地阿美族莿桐部落的傳統領域，耆老們特別為繪本展打造傳統竹筏，展現過去部落「與海共生」捕魚生活的日常工藝之美；更展出台灣首次引進、來自夏威夷的南島語族航行海洋的船隻-六人大洋支架舟Outrigger Canoe。另外，現場精選的特色海洋生態繪本，有立體紙藝書、運用三色濾鏡探索圖像、用手電筒照才能發現影像等，讓親子共讀更多樂趣；主題涵蓋台東在地生態議題、目前日益嚴重的海洋垃圾海廢議題、永續海洋資源議題等。6月19日展覽結束後，縣府也將60本中英文繪本贈送在地莿桐部落書屋以及富山國小，期待海洋生態永續的觀念能持續在孩子的心裡茁壯，帶來更多影響和實踐。