防疫幕後英雄　醫檢師默默支撐醫療系統

▲醫檢師著防護裝備處理檢體。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

當疫情一波波來襲，醫療政策每日數變，民眾從之前搶口罩演變成搶快篩劑。每日數千人進出醫院，疫情大爆發以來，台東馬偕到醫院住院、檢查、陪病都要篩，民眾有症狀要篩，在家快篩陽要來PCR，也要篩。這些日益加重的工作，醫院就有隱藏在幕後的一群人，默默地在支撐醫院的醫療系統，可以維持量能及提供正確的證據，讓第一線醫療人員可以放心去打戰，他們就是檢驗科的檢驗師。

這群在疫情下的醫檢師，在驗檢體時，都必須著防護裝備：N95、隔離衣、雙層手套，在生物安全操作櫃裡面，將檢體加到試劑盒裡面直接上機。整個過程都是在無菌實驗室中操作，操作者必須小心翼翼地處理檢體，稍一不慎，自己也會染疫上身。

▲醫檢師著防護裝備處理檢體。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為了避免民眾等待時間過久，醫院近來也改掉原本的傳統PCR檢測，引進成本較高的快速PCR儀器，若沒塞車1小時可出報告。這樣可縮短出報告的時效，提高治療確診個案的效率。另外對於檢驗結果，雖然有發送陽性報告的簡訊給醫生，就是怕會漏掉，所以醫檢師還是會一一的打電話通報。除了PCR檢驗，快篩檢體也不遑多讓，戶外篩檢站都是一大把一大把的檢體送來，一樣拆感染袋，核對檢體，滴檢體到試劑片，最後沒有機器只能用銳利的雙眼去判讀。

台東馬偕檢驗科主任廖秋珠表示：每天都有一堆PCR檢體在排隊，同仁可以理解民眾等待結果的心情，因此都是收到檢體就立刻處理。從拆感染袋到核對檢體與檢驗單上的資訊是否正確無誤，接著操作上機，然後等待結果的同時，又要忙著處理池化檢體，池化檢體若是陽性結果就必須再將剛剛的檢體，全部重新一支一支的操作上機。這群醫檢師每天就是如此反覆的做這些工作，有時候忙到連喝一口水上個廁所的時間都沒有，其中的辛苦真的是如人飲水冷暖自知！