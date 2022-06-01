友善減塑旅遊台東　離島環保杯活動20單位響應

▲台東離島推動友善減塑旅遊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局媒合了綠島及蘭嶼共20處公、私單位響應「租車住宿即借杯」活動，綠島及蘭嶼各有10處借還站，即日起到綠島、蘭嶼旅遊，就能在各媒合業者處借到島上專屬的環保杯，期望讓「重複使用取代一次性使用」減少離島一次性飲料杯垃圾的產生。



台東縣政府表示，綠島是台灣第4大附屬島，擁有世界聞名的海底溫泉，蘭嶼更擁有傳統的達悟族飛魚文化，每年吸引上萬遊客到綠島、蘭嶼觀光，為了保護這片美麗的淨土不被破壞，呼籲旅遊時減少一次性產品的使用，讓減塑成為一種生活習慣，邀請大家到島上旅遊時手持綠島、蘭嶼專屬環保杯，響應低碳旅遊。

環境保護局指出，環保局自今年1月起在蘭嶼及綠島首度試辦離島一次性飲料杯減量計畫，打造專屬2地的環保杯，提供遊客、島民租賃使用，不僅降低觀光旅遊碳足跡、減少島嶼垃圾的產生，手持島嶼專屬的環保杯，更能創造獨特的旅遊價值；此次環保杯結合綠島及蘭嶼有意願的民宿及機車租賃業者，推動「租車即借杯」模式，將環保杯結合旅遊行程，讓旅客可以更輕鬆的租借當地專屬環保杯暢遊綠島、蘭嶼，時尚又環保，環保杯每日會由專人回收杯子運送至專門的清洗站做清潔，完成消毒後才能配送至各借還處，並且每月定期送驗SGS檢測大腸桿菌、清潔劑殘留等項目，保證環保杯衛生安全，民眾可以安心使用。

目前綠島設置環保杯借還站10處(綠島鄉公所、新天地免稅商店、叮哥-綠島店、7-11綠島門市、夏卡爾民宿、綠島白沙灣32號民宿、綠海城堡、台灣潛水‧綠島店、上園民宿、綠島遊客服務中心)，歸還站9處(火燒島潛水民宿、流浪·綠境OASIS、凱薪飯店、溫泉超商、朝日溫泉、觀音洞伴手禮店、飛魚本舖、南寮漁港、樸樂廚房)。蘭嶼則是由當地的「台灣說蘭嶼環境教育協會」與蘭嶼2間7-11及8處民宿、機車業者合作(傻個子背包客棧、友愛/觀海閣民宿、121度5分民宿、宇羽租車行、小島生活民宿、帝海機車行、海峰民宿、五爪貝民宿)，提供租借環保杯服務，未來綠島與蘭嶼將持續增加服務點位，歡迎島上店家踴躍參與、共同響應，另外，蘭嶼未來將推出蘭嶼環保杯2.0，將以全新造型與大家見面，請大家拭目以待。