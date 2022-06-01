驚悚！台鐵楊梅站旅客落軌遭自強號輾過　肢體分離慘死

▲台鐵113次自強號列車1日上午行經楊梅站時，突有旅客跳入軌道，自強號緊急煞車仍輾過，鐵路局警方人員現場勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵113次自強號列車1日上午9時許行經楊梅站時，突有1旅客跳入軌道，自強號雖緊急煞車，但來不及仍然輾過。桃園市消防局、鐵路警察據報趕往現場，但旅客被卡在列車下，現場列車移動後將旅客移出，已肢體分離明顯死亡未送醫；台鐵指出，本次意外事故不影響鄰線行車，相關事故原因正由鐵路警察局調查處理中。

有網友爆料指出，搭乘台鐵1152次列車，行經楊梅站看到隔鄰月台113次列車緊急煞車，從列車長無線電聽到有旅客臥軌。

桃園市消防局指稱，1日午9時18分，楊梅火車站列車鐵軌下方發生旅客落軌意外，消防救護人員到場後，旅客已肢體分離明顯死亡未送醫，因現場列車移動即可脫困，消防人員未使用相關器材協助脫困。

台鐵表示，今日上午9時17分，第113次自強號通過楊梅火車站時，突有1女性旅客自月台5車處跳入軌道，遭自強號列車撞擊發生死傷事故，本次意外事故不影響鄰線行車，已通知警消救護，相關事故原因由鐵路警察調查中。

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