9成8司機員備戰！台鐵公司化子法若無共識　「國定假日不出勤」

▲台鐵公司化將邁入子法協商，全國火車駕駛產業工會嗆無共識將發起國定假日不出勤。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

國營台鐵公司設置條例日前三讀通過，台鐵預計2024年1月掛牌成立公司，端午節過後仍有16項子法代勞資協商，全國火車駕駛產業工會今(6/1)發聲明表示，未來若未取得雙方共識，將發動國定假日不出勤。

台鐵公司化爭議日前引發台鐵企業工會發起五一勞動節不加班，全台火車停駛，最後策動11名司機員出勤開出18班加班車，工會再發起端午、中秋、國慶和九合一選舉日不加班，g.相較五一整體有9成多員工連署不出勤，端午、中秋、國慶和選舉日整體約有7成多員工連署，但司機員意志堅定，連署依舊高達9成8表達國定假日不出勤。

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不過事後因行政院和交通部對台鐵企業工會提出四大訴求包括「安全議題」、「未來子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」等釋出善意，加上勞動部也居中協商，台鐵企業工會同意先暫緩端午節不出勤行動，但仍保留中秋、國慶和九合一選舉日不加班行動，將視後續協商而定。

▲9成8台鐵司機員連署國定假日不出勤。（圖／台鐵提供）

全國火車駕駛產業工會今發出聲明表示，依據全國火車駕駛產業工會全國會長聯席會議決議，針對「台鐵公司化條例三讀通過」，未來在台鐵企業工會與行政院的協商機制下，全國火車駕駛產業工會必須在場，針對未來的子法裡有關行車與安全，務必積極與全國火車駕駛產業工會面對協商，若未能取得雙方共識，全國火車駕駛產業工會將會為了捍衛行車安全，而發動未來國定假日不出勤活動以表抗議。

全國火車駕駛產業工會發言人吳長智表示，因高達9成8司機員連署端午等國定假日不出勤，部分會員對於取消行動有不同意見，因此全國火車駕駛產業工會開會後決議，未來台鐵勞資協商，火車駕駛產業工會需在場，台鐵安全與司機員切身相關，需與火車駕駛產業工會協商，若無共識，司機員將會為了捍衛安全發起國定假日不出勤，目前台鐵規劃端午節過後陸續提出子法草案協商，目前尚未敲定協商日期。