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求歡不成慘送命！酒店妹挨打一刀穿心反擊　伴屍14小時下場出爐

▲桃園市鄧姓酒店女公關去年7月間因拒絕蔡姓男子到其住處求歡，2人口角後遭蔡男痛毆，憤而持水果刀刺穿其心臟部位致死，案發後向警方自首。（資料照／記者沈繼昌翻攝）▲桃園市鄧姓酒店女公關去年7月間因拒絕蔡姓男子到其住處求歡，2人口角後遭蔡男痛毆，憤而持水果刀刺穿其心臟部位致死，案發後向警方自首。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄧姓酒店女公關去年7月間因拒絕蔡姓男子求歡，2人發生激烈口角，蔡男惱羞成怒痛打鄧女，鄧女為求自保持水果刀朝蔡心臟部位猛刺一刀，事後未送醫急救伴屍14小時後向警方自首；桃園地院審理後今天宣判，鄧女偵訊期間均坦承犯案，法官審結依殺人罪判處有期徒刑9年4月，還可上訴。

檢警調查，39歲的鄧姓女子於去年7月23日晚間打電話向平鎮警方報案，聲稱自己殺人了要自首，平鎮警分局偵查隊與宋屋派出所員警趕抵現場，將已無呼吸心跳的39歲蔡姓男子送醫急救，仍宣告回天乏術。

檢方複訊時，鄧女坦承犯行，辯稱，與蔡姓男子為性伴侶關係，但長期有口角糾紛，蔡男在案發當天凌晨4時許至其住處求歡，雙方為此再度爆發口角，蔡男出手毆打她，鄧女為求自保隨手持起手旁水果刀刺入蔡男心臟處，蔡男受創後倒地不起，鄧女當時驚惶失措未將蔡男送醫，伴屍長達14小時左右，直至晚間6時50分，受不了良心譴責打電話報警自首，檢方複訊後依殺人罪嫌向桃園地院聲押獲准，並羈押至今。

桃園地院法官查出，鄧女在平鎮地區某酒店擔任女公關，在印尼出生，後來歸化台灣，她與蔡男並非男女朋友關係，但2人均在外租屋居住。鄧女案發時與蔡起爭執，鄧女竟持堅硬鋒利之水果刀，猛刺蔡男左胸處，深入胸腔16公分，造成其胸部心臟與左肺受創出血，引起心包囊積血、大量左側血胸、左肺塌陷等傷勢，當場倒地死亡。

鄧女案發後於當晚6時38分許在警方未發現前報警坦承犯行自首，警方到場處理時扣得水果刀1把等證物，蔡男被緊急送醫救治，但到院前已無呼吸心跳，護人員急救處置後於同日晚間宣告急救無效死亡，法官根據鄧女供詞、醫院診斷證明書、員警勘察採證報告、解剖鑑定報告與扣案水果刀等證據，足認鄧女殺人犯行明確。

法官審理時，鄧女坦承殺人之犯行，且符合刑法第62條自首之規定，審酌因拒絕蔡男求歡，2人發生衝突糾紛，鄧女情緒失控持水果刀動手刺殺被害人，鄧女自承見被害人倒地後，從案發時間上午7時30分至被告晚間6時38分以通訊軟體LINE電話自首這段時間，皆無將被害人送醫急救，顯見被告對於被害人毫無施救之意圖，被告僅因衝突糾紛，持刀刺殺被害人，造成被害人死亡、剝奪其生命權，永遠無法回復之損害，造成家屬永難弭平之傷痛；此外，鄧女案發後始終坦承犯行不諱，且在案發後主動向平鎮警分局報案自首，法官審理期間，與被害人家屬進行調解因賠償數額意見分歧未果，審結依殺人罪判處鄧女有期徒刑9年4月，本案還可上訴。

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