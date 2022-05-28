獨／為這輛總統花車　鐵道迷扮列檢員上演「台鐵版神鬼交鋒」

▲有鐵道迷穿著台鐵工作服並持舊識別證假扮列檢員入侵，只為接近總統花車。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

55年歷史的台鐵「總統花車」有會議室、臥室及盥洗室，前總統李登輝曾搭乘環島視察，近年被保存台鐵車庫，今(28日)回送高雄機務段檢修，有鐵道迷為「總統花車」，竟再度上演「台鐵版神鬼交鋒」，弄來台鐵工作服和識別證假扮成「列車檢查人員」入侵，所幸被眼尖員工發現持舊款識別證後驅離。台鐵表示，這是非法入侵，評估報警處理。

《神鬼交鋒》電影男主角為一名詐欺犯，曾假扮老師、醫師、醫生、律師，曾多次成功騙過世人，台鐵今年4月也上演「台鐵版神鬼交鋒」，有2名高中生鐵道迷穿著台鐵司機員制服、帽子及行李箱，假扮見習司機員便乘列車，並跑到駕駛室外閒聊，卻因答非所問被識破，台鐵事後發文給該高中生學校要求加強教育，台鐵事後也加強管理，並要求相關人員都要拿出識別證驗證身分。

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未料再有鐵道迷闖禍，根據《東森新媒體ETtoday》掌握消息，今台鐵再發生「台鐵版神鬼交鋒」續集，一名男性鐵道迷為了從七堵機務段出庫回送到高雄機務段的「總統花車」，竟然弄來整身列車檢查人員的黃色工作服，以及反光背心、工程帽，假扮成台鐵列檢人員，入侵台鐵七堵機務段內，打算接近總統花車。

▲台鐵總統花車車廂(車頭後方第一節)回送高雄機務段，專業攝影師守候公路拍攝。（圖／攝影師張麥斯提供）

由於該名假列檢員形跡可疑，拿著相機晃來晃去，且是生面孔，台鐵七堵機務段人員警覺性高，立刻前往詢問和盤查，對方宣稱他是台北站員工，但卻一問三不知，七堵機務段人員要求該員拿出識別證，結果發現竟是舊版已淘汰識別證，立刻識破假列檢員身分，馬上要求對方離開。

對此，台鐵主管表示，員工確實回報發現一名假扮列檢人員的鐵道迷，帶著相機走來走去，行為可疑，且無人認識他，同仁馬上前往詢問對方身分，一發現對方拿的是舊識別證且並非台鐵員工，就立刻請他離開了。另台鐵局則表示，該人員行為已屬非法入侵，將評估是否報警。