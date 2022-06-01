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傳中央抽單嘉義市兒童疫苗需求　王美惠：配發數量超過100%人口數

▲▼外傳中央政府抽單嘉義市兒童疫苗需求，民進黨立委王美惠向指揮中心求證。（圖／王美惠辦公室提供）

▲外傳中央政府抽單嘉義市兒童疫苗需求，民進黨立委王美惠向指揮中心求證。（圖／王美惠辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王美惠1日透露，今天早上有選民向她反應，中央政府抽單嘉義市的疫苗需求，自己隨即聯絡指揮中心，發現嘉義市5至11歲的戶籍人口約1萬7000人，扣除800多人已確診、4660人已接種莫德納，符合BNT接種資格僅剩約1萬1000人，而指揮中心早已配發超過1萬1000劑。

王美惠中午透過新聞稿表示，她今天早上接獲鄉親反應，嘉義市還缺少6100劑兒童疫苗，而且遭中央政府「臨時抽單」，自己隨即聯繫中央流行疫情指揮中心，詢問實際配發狀況。

王美惠說明，嘉義市5至11歲的戶籍人口約超過1萬7千人，扣除800多人已確診、4660人已接種莫德納疫苗，符合BNT疫苗接種資格者，僅剩下約1萬1000人，且指揮中心早已配發超過1萬1000劑兒童BNT疫苗。

王美惠指出，在5月31日當天，只有5個縣市的疫苗配發數量，超過符合接種資格者人數，配發比例超過100%，嘉義市就是其中之一，她要再次提醒家長，染疫的兒童3個月內不能注射疫苗，而且注射過莫德納疫苗的兒童不能重覆施打。

王美惠再指，根據指揮中心資料，疫苗配送數量為各縣市符合接種年齡人數的95%，實際上符合接種資格的人數為90%，因為10%為已染疫個案、3個月內無法接種，另外多分配的5%，則為提供各縣市學校及社區接種自由調度使用。

有關嘉義市政府說明，有2成為戶籍未在嘉義市的孩童前來接種，王美惠則說，她已經聯繫指揮中心請求協助，指揮中心也會立即與嘉義市政府連絡，依照近日嘉義市兒童注射的狀況，給予需求數量的配送。

王美惠呼籲，團結抗疫是全國的事情，防疫物資更是需要經過妥善分配，如果有一個縣市多浪費一劑，就代表有另外一個縣市的孩子，被迫面臨中重症的風險，希望各縣市政府能夠珍惜疫苗、不要浪費，有任何問題應該中央與地方相互溝通合作，才能共同度過疫情，提供給民眾最好的協助。

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