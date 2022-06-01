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「中南部往高峰靠近」確診地圖曝！本土累計212萬例　六都全6位數

▲▼ 。（圖／翻攝自疾管署） 

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增8萬8247例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的1萬4894例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，在共有7縣市為深咖啡色，今年累計均超過5.8萬例。

今日新增8萬8247例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市1萬4894例、台中市1萬1511例、高雄市1萬1499例、桃園市9568例、台南市7634例、台北市7480例、彰化縣4852例、屏東縣3177例、新竹縣2527例、新竹市2008例、苗栗縣2008例、雲林縣1852例、宜蘭縣1622例、南投縣1496例、花蓮縣1493例、基隆市1423例、嘉義縣1226例、台東縣902例、嘉義市677例、澎湖縣215例、金門縣131例、連江縣52例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市均大於十萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。

深咖啡色縣市（9萬8318～61萬3060例）有7：

基隆市5萬8134例
台北市26萬9307例
新北市61萬3060例
桃園市28萬7351例
台中市18萬6129例
台南市11萬0506例
高雄市18萬4286例

次深褐色（4萬1352～9萬8317例）有4：

新竹縣5萬5219例
彰化縣6萬1750例
屏東縣4萬8962例
宜蘭縣4萬5442

橘色縣市（1萬8230～4萬1351人）有5：

新竹市3萬7259例
苗栗縣3萬3685例
南投縣2萬0705例
雲林縣2萬5882例
花蓮縣3萬4069例

淡橙色縣市（646～1萬8229人）有5：

嘉義市1萬978例
嘉義縣1萬7403例
台東縣1萬4825例
金門縣2624例
澎湖縣3184例

淡黃色縣市（0～645人）有1：

連江縣645例

今年1月1日至今已累計212萬1405例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計61萬3060例。

針對這波疫情，指揮官陳時中表示，全國目前進入高原期，染疫率約8%，以新北、基隆染疫率15、16%來看，下降情況會很清楚，至於高雄染疫率6%偏低，因此疫情可能還會往上走。染疫率高的地區，如北部就有下降趨勢；染疫率低的區域則相對上升。

莊人祥也表示，雙北疫情逐漸緩解，中南部則漸漸往高峰靠近，「可能最近就會達到一個高峰」，如果民眾在人流、避免出入公共場所這部分能再加強，便可以讓過高峰的速度更快。

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