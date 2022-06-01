減護理壓力！指揮中心推專責病房照顧輔佐人員「每班8小時5千元」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

國內新冠確診病例持續增加，一線醫護負擔壓力大，昨天亞東醫院招募康復者照顧確診者，一天7500元，指揮中心今天則公布，推動「專責病房Skill-Mixed照護」，請醫院安排完成相關訓練照護輔佐人員，進行餵食、翻身、更衣及身體清潔等照護工作，每人每班8小時發放津貼5000元，平均每位照護輔佐人員以照護6床為原則。

指揮中心指揮官陳時中表示，專責病房工作壓力真的是很大，因為照顧確診病人，需要高度警覺，且還有防護穿脫等項目執行，非常辛苦。指揮中心推動專責病房裡有Skill-Mixed的照護，因為專責病房家屬要陪病不方便，由護理人員執行照顧工作已經很花時間，另外相關生活照顧，特別提供由醫院安排完成醫院提供相關訓練「照顧輔佐人員」，進行餵食、翻身、更衣及身體清潔照顧工作，希望減低護理人員工作負擔。

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陳時中表示，會提供比較優渥薪水，是每人每班上班八小時，津貼五千元，三班制；因為住院裡相對是老人或是有些比較嚴重疾病患者為主，每人平均每名照顧輔佐人員六床為原則，相信裡面能減輕醫院負擔，請醫院裡多多運用。