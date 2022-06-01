台首大資金未到位「還要申請停招」！教部將列為專輔學校

▲台灣首府大學因未在期限內完成初步捐資，將被教育部列為專輔學校。（圖／台首大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣首府大學在上月17日傳出將向教育部申請停招消息，校方還分批召集師生說明，事件持續延燒，由於台首大未在期限內完成捐資，教育部在近期將把台首大列為專案輔導學校，教育部長潘文忠今（1日）表示，未來台首大若提出停招計畫，將會了解是否維護學生受教權與教職員的離退權益，會經過明確了解後才會核准。

台灣首府大學在上月17日傳出將向教育部申請停招消息，讓師生相當錯愕，學生還組成自救會，近200名學生上週二（24日）在學校集結遊行抗議，向校長張淑中遞交陳情書，希望董事會繼續挹注辦學經費，保證所有學生原校畢業，但董事會卻在上週五（27日）指因為財務短缺，指示學校規劃自111學年起停止各學制學生招生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台首大董事會日前已表示，111學年起將停招。（圖／台首大提供）

另傳出台首大因未如預期捐資，將被列為專輔學校，教育部高教司專門委員吳志偉表示，台首大因為財務問題，3月底就可能被列入專輔學校，但當時董事會承諾，5月、8月底會分別籌措2千萬、3千萬，但因為董事會在昨天已經行為教育部，確定無法籌足資金，所以教育部在這1、2天內將正式發函，把台首大列入專輔學校。

而對於台首大董事會傳出預計下學年停招，潘文忠指出，任何一所學校要停招或停辦，都要經過相關作業程序申請，最後透過私校諮詢委員會相關程序，審查各校所提的申請計畫，尤其是對學生的受教權益的安排，以及教職員權益的維護，會在相關計畫審核當中，經過明確了解後才會核准。

潘文忠進一步說明，台首大之前在校內提出停辦的想法，提出時間確實相當短暫，也沒跟校內的教職員工生進行討論，教育部特別注意此事，也對學校董事會與行政部分進行了解，希望學校若因為財務等困難，需要進行後續作業，也要尋相關程序進行，教育部也會嚴格把關，學校目前並沒有正式提出停辦計畫，或有正式提出，若提出停辦，教育部會對學生的受教權益以及教職員離退的權益維護，是否做到適切規劃，作為考量的依據。