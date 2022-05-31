教部將推大學法行政院版本　教長曝「下會期送立院」

▲教育部部長潘文忠表示，教育部將推「大學法」行政院版本，下會期送到立院。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院日前修「大學法」，卻引發公私立大學校長群起反彈，教育部長潘文忠今（31日）下午表示，大學法相當繁複，要考量的面向比較多，教育部將以大學治理研究為基礎，在考量學生參與機會、校務治理等面向，再提出行政院版，目標是在下個會期送進立法院，再參考目前立委針對部分條文提案，希望這樣修法會更全面性且周延。

立法院在本月19日初審通過大學法部分條文修正草案，提升校務會議學生代表比例，卻引發公私立大學校長群起反彈，認為此舉壓縮其他代表比例，呼籲應暫緩修法，而台灣學生聯合會則兩度召開記者會，呼籲立法院會增列「大學法」修正案，但最終仍未排進議程。

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教育部長潘文忠今天下午接受媒體聯訪時指出，教育部之前就先啟動大學治理方面意見的研究，當時規劃6月告一個段落，並以此為基礎，進行大學法修法，在修法過程中，要考量學生參與機會、校務治理，包括大家關心的參與校務會議運作等面向，教育部會以此為基礎，形成行政院版，目標是在下個會期送進立法院。

潘文忠進一步表示，上述的行政院版，將會參考目前立委針對部分條文提案，而不管在學生端的意見，或者是大學端的教授與行政意見，也會蒐集，讓各界意見都融入，這樣在修法會更全面性且周延。