柯P擬下週恢復實體上課　教長：尊重但「期待因校制宜」

▲台北市中小學預計下週恢復實體上課，潘文忠表示尊重，但比較期待因校制宜。（圖／記者許敏溶攝）

受疫情蔓延影響，全台至今仍有超過6千所園校暫停實體課程，但前（29日）天台北市長柯文哲竟表示，預計下週一（6/6）起台北市中小學就恢復正常實體上課，引發外界質疑，教育部長潘文忠今（31日）表示，觀察這兩個多禮拜，疫情的確有區域性與個別學校的差異，尊重台北市作法，但教育部比較期待是因校制宜，甚至從班級考慮，因為現在每個地區與學校的疫情一直有變化，這時候若動輒用齊一方式，確實會產生更多影響。

本土疫情仍在延燒中，根據教育部統計，昨校園新增9533例確診，全台各級學校累計確診總數已經突破19萬人，而到昨天為止，全校或部分班級停課達到6239校，較前一天增加61所。

儘管台北市中小學、幼兒園本週仍實施遠距教學，期間並安排校內疫苗接種，但柯文哲在前天表示，北市約在本週五（6/3）前會將國小疫苗接種完畢，而距離第2劑超過5個月的國高中生，也會盡量安排在本週五以前打完疫苗，大概在6月6日那週，應該就正常恢復實體上課，代表下週北市中小學就會恢復實體上課。

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▲北市中小學預計下週恢復實體上課，但外界擔心學童剛接種完疫苗，抵抗力尚未到位。（圖／記者湯興漢攝）

不過，外界擔心小學生剛打完疫苗，抵抗力還沒完全到位，到校實體上課恐引發群聚感染，教育部部長潘文忠今天下午表示，從這兩個多禮拜看來，全台疫情的確有區域性與個別學校上的差異，教育部尊重台北市作法，但教育部比較期待是因校制宜，甚至從班級考慮，因為現在每個地區與學校的疫情一直有變化，這時候若動輒用齊一方式，確實會產生更多影響。

潘文忠表示，從防疫的目標跟策略來說，目前逐步往聚焦在確診者概念的方向發展，而觀察這兩個多禮拜來疫情發展，區域性與個別學校疫情確實有差異，教育部還是以這個（因校、因地制宜）方向，做為學校與地方政府彈性與合宜調整，但對於防疫需要的快篩物資，爭取行政院支持，以及協助第一線同仁的加班費用，教育部都在持續進行中，希望學校因地制宜做好應對。

由於打完疫苗14天才會產生抗體，外界擔心國小學童本週才當打完疫苗，下週就恢復實體課程，恐怕仍有風險，潘文忠表示，還是要以整體疫情情況來做評估，現在看到家長與地方政府，讓5到11歲學童接種疫苗，指揮中心也大量開設施打站，希望加強學童防護力，若孩子在施打後有身體需要休息，家長可以做考量請防疫假，台北市也從整體疫情發展做評估，隨時注意疫情發展。

潘文忠指出，教育部目前都跟各縣市局處長隨時保持緊密聯繫與互相支援，希望考慮到各區域不同狀況，例如連江縣疫情相對平穩，這兩週來都是比較偏實體課進行，新北有兩成多學校疫情相對平穩，所以新北市政府也支持讓上述學生採取實體課程，未來會回到比較常態上，故因校視疫情做決定是最好，不要因為一個決定而影響全部學生受教。

至於台北市是否要參考新北市因校制宜，潘文忠則說，尊重市政府決定，當時中央防疫標準與規範，比較期待是因校制宜，甚至從班級考慮，因為確實現在每個地區與學校的疫情一直有變化，這時候若動輒用齊一方式，確實會產生更多影響，現在好多家長也好辛苦，若學生太長時間請假，還是要考量到學習狀況，學校在因應防疫上要有一定作為，不要動輒擴及到所有學生，要注意孩子在學習上受到的影響。

