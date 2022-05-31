教育部將研擬教師兼職辦法　教長曝大原則「不能去補習班」

▲教育部長潘文忠明確表示，未來開放教師兼職但不能去補習班。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院昨（30日）三讀通過《公務員服務法》修正，明定公務員每日辦公時數，並有條件放寬公務員可兼職，教育部長潘文忠今（31日）下午表示，將參考《公務員服務法》，在半年內完成教師兼職相關辦法修訂，讓教師可在公益、非營利及個人才藝等領域兼職，但不能去補習班，大原則就是要維護學生受教權。

立法院會昨天三讀修正通過《公務員服務法》部分條文，明定公務員每日辦公時數8小時、每週40小時等原則性規範，延長辦公時數則有每月60小時上限，另規定公務員得於法定工作時間以外，依個人才藝表現，獲取適當報酬，而公立學校兼任行政職務教師，則授權由主管機關依其業務性質另訂經營商業禁止及兼職等規定。

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對於《公務員服務法》修正讓公務員有條件兼職，潘文忠表示，教育部將會參考《公務員服務法》，在半年內修正教師兼職辦法，教育會展開意見蒐集，會進一步訂定方向，讓公務員有條件兼職，也會放寬讓兼行政職的教師可以兼職，但教師和公務員的工作性質有所不同，所以教師兼職辦法修訂時，將有一些特別規定。

不過，潘文忠強調，老師的工作與職務，和學生受教權有直接關係，所以「老師兼職不能去補習班」，過往就有產生很多負面影響，這也牽涉到學生的受教權與公平性，大原則就是要維護學生受教權，所以未來修正的教師兼職辦法中，將明確規定老師不能到補習班兼職，在兼顧學生受教權益與教師兼職之間取得平衡。