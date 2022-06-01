疫情有望2週內下降！公衛專家認「8縣市已達高峰」：致死率仍攀升

▲陳秀熙指出，北北基桃等縣市目前已達疫情高峰期。（圖／翻攝自YouTube／ 新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

本土確診數突破200萬，指揮中心坦言，目前疫情有北降南升的趨勢。公衛學者也根據與台灣疫情趨勢相像的紐西蘭曲線推估，本土疫情在未來1～2週會往下降，不過致死率仍要再等2～3週才會降低。目前北北基桃等8縣市已達高峰，正逐步下降中，但台中、高雄等4縣市是否還會往上增加，仍有待觀察。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中指出，台灣疫情在未來1～2週內會下降，不過致死率目前仍在攀升中，主要是因仍處於適應期的關係。

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陳秀熙表示，不同縣市高峰點所得到的累積通報感染數不同，高峰累積通報率達7～10%時，流行疫情就會開始下降。基隆市10.1%，台北市8.5%，新北市8.2%，桃園市6.8%，新竹縣7.45%，新竹市7.8%，宜蘭縣8.2%，花蓮縣9.0%，這8個縣市目前皆已達高峰點，正處於往下降的趨勢。

▲至於台中、高雄等縣市疫情是否會往上升仍有待觀察。

陳秀熙解釋，這些縣市在初期時，之所以疫情上升，主要原因有三。首先是包含未施打疫苗、社交活動高的高感染宿主多；無症狀或輕症的數量未達免疫保護力飽和點；加上感染了容易疫苗逃脫者，造成確診數往上攀升。

而8縣市疫情開始下降的原因，主要是因高感染者被感染後，留下來的便是非常遵守NPI（非藥物介入措施）及打好疫苗的低感染宿主；無症狀／輕症比例也已達免疫保護力飽和點，來保護感染繼續擴散；加上仍有免疫保護力持續的民眾，三者皆對流行高峰開始下降有貢獻。

不過，台中市、高雄市、台東縣、彰化縣4縣市，目前高峰累積通報率仍小於6%，疫情是否會上升還有待觀察。至於高峰會持續到何時，陳秀熙表示，會依照各地適應Omicron無症狀／輕症狀況有所不同，若太多量能著重於偵測Ct值大於30的情形，適應期就會越長，壓縮行政及醫療量能，影響中重症救治。