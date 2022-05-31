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確診+1體質！兒科醫示警：4類食物別吃　恐害咳嗽好不了

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲確診新冠常見症狀之一是咳嗽，但醫師提醒，事實上也有可能是其他疾病所導致。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者張乃文／綜合報導

邁向與病毒共存的路上，身邊越來越多確診，有許多人也分享自己的症狀及經驗，希望能幫助到更多有需要的人。不過，在新冠症狀中，「咳嗽」及「喉嚨不適」是常見症狀之一，但醫師提醒，如果已經感染新冠病毒，卻持續有喉嚨和咳嗽症狀，其實也要懷疑「胃食道逆流」的可能性。

Omicron病毒侵襲，常常影響喉嚨和聲帶，症狀類似副流感病毒，成人出現喉嚨痛、聲音沙啞，嬰幼兒則容易併發哮吼。咳嗽雖是新冠肺炎的普遍症狀之一，不過並非所有咳嗽都是因為新冠病毒引起，兒科醫師陳敬倫在臉書特別提及，有胃食道逆流體質的人，喉嚨和聲帶發炎後會對胃酸更加敏感，胃酸逆流反覆刺激黏膜，造成喉嚨搔癢、異物感、慢性咽喉發炎、咳嗽不會好。

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陳敬倫解釋，反過來說，「如果感染新冠病毒後，持續有喉嚨和咳嗽症狀，應懷疑有胃食道逆流的可能」，建議大家避免油炸刺激，或是甜食，包括蛋糕、甜點、巧克力；另外咖啡、茶、可樂及柳丁、橘子或鳳梨等容易引起胃食道逆流的食物，也要盡量少吃。

▲▼炸雞,雞肉,高熱量,雞翅,雞塊,雞腿。（圖／翻攝自pixabay）

▲確診修護期間，油炸或甜食應避免攝取。（圖／翻攝自pixabay）

想幫助增強免疫力，避免染疫輕症變重症，營養師程涵宇就曾建議大家，「多吃新鮮和未加工的植物性食物」，如：蔬菜、水果和全穀物雜糧類。以下列菜單為補充重點，從飲食達到防護效果：

1.鋅／食物來源　海鮮、堅果
2.維生素A／食物來源　地瓜、胡蘿蔔
3.維生素C／食物來源　芭樂、奇異果
4.維生素D／曬太陽、蛋黃
5.維持充足水分一天2000ml
6.減少飽和脂肪，避免糖並少鹽

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