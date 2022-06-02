WHO：北韓疫情正在惡化　發燒人數低於10萬「無人死亡」可信度低

▲ 北韓累計383萬人發燒，卻僅70例死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓5月中旬證實爆發新冠疫情，起初每日出現20至40萬名發燒患者，但不到10天後連日遞減，現已連續3天維持在10萬例以下，且未通報死亡個案，官媒盡顯對「北韓式防疫」的自豪。但世界衛生組織（WHO）對此存疑，認為北韓疫情實際上正在惡化。

《朝中社》27日根據國家緊急防疫司令部數據報導，截至1日傍晚6時，北韓一天內出現約9萬6610名發燒患者，連續3天低於10萬例，另有10萬8990人痊癒，但未提及死亡人數。

北韓單日新增發燒人數5月15日來到39萬2920例高峰，27日至6月以來已經降至10萬上下，距離官方證實疫情爆發僅經過半個月，且4月底至1日傍晚累計約383萬5420人發燒，5月30日以來累計死亡人數卻停在70例，數據可信度性引發質疑。

根據《路透社》，WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）1日指出，在缺乏獨立數據的情況下，「我們認為（北韓）疫情正在惡化，而非好轉」，除北韓官媒報導的數字以外，WHO未能獲得任何資訊，「我們在獲取原始數據及當地實際情形上遇到困難」，正與南韓、中國等北韓鄰國合作，以求了解當地情況。

另一方面，北韓對外宣稱疫情好轉的同時，也正努力控管無症狀患者，以免病毒繼續擴散。平壤金萬有病院科長金旭（音譯）1日登上《朝鮮中央TV》指出，部分民眾可能已經染疫，自己卻沒有發現，但不應因此大意，因為他們一旦染疫，恐怕成為危險的傳播者，呼籲民眾謹慎注意身體狀況，一旦發燒就應避免接觸他人並接受隔離。

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