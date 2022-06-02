「1年齡層」最容易有後遺症！超過3成患者1年後仍受長新冠所苦

▲日本最新研究顯示，有超過30%的確診病患在1年後仍有後遺症。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省進行的最新研究顯示，有超過3成的新冠患者在確診1年後，仍會出現後遺症，其中最多的是倦怠感，高達13%。另外，研究也發現，最容易出現後遺症的是41歲至64歲的患者。不過由於該份報告調查對象的感染時間是在Omicron流行前，因此與目前的情況可能存在些許差異。

根據《每日新聞》報導，厚生勞動省委託慶應大學研究小組進行調查。該研究團隊針對2020年1月至2021年2月曾經感染新冠肺炎並且住院接受治療的1066人進行調查。這1066人全都是18歲以上成人，且分布在全國27間醫療院所。

研究結果顯示，確診患者中有超過3成的人在感染1年後仍然出現症狀，其中最多的是倦怠感，有13%，其次則為呼吸困難9%、肌肉無力8%、注意力不集中8%、睡眠障礙7%、記憶障礙7%等。不過症狀大多會隨著時間而逐漸減少。其中最容易出現後遺症的是41歲至64歲左右的中年族群。

高齡患者在感染1年後仍會出現的症狀主要有咳嗽、痰、關節疼痛、肌肉疼痛等，而年輕人比較容易出現味覺、嗅覺障礙、落髮等問題。因此研究也認為，根據年齡不同，後遺症的症狀也不太一樣。

對此，厚生勞動省則表示，由於研究對象主要是在Omicron、BA.2等目前主流病毒株流行前感染，因此詳細情況可能會與目前的感染情形有所不同。

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