「重症死亡率高真的不意外」　醫揭5案例生病愛拖吃光量能

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨日（5月31日）公布新增190例中重症，其中有1名兒童重症為1歲男童。胸腔重症科醫師蘇一峰在臉書PO文表示，「台灣目前重症確診者死亡率高真的不意外」，他舉出5個案例，都是因為其他疾病纏身卻不肯就醫，等到驗出陽性確診送醫，就直接住進隔離病房，把醫療量能吃光光。

▲國內正處於疫情高原期。（資料照／記者李毓康攝）

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蘇一峰在臉書PO文中提到，「台灣目前重症確診者死亡率高真的不意外，新冠專責病房已經變成不分科疑難雜症病房了」，接著他舉出5個案例，分別如下：

案例1：膽結石平常不處理，現在膽囊炎想開刀處理，結果新冠肺炎驗出陽性。

案例2：臥床褥瘡感染流膿，送到醫院想治療，新冠肺炎驗出陽性。

案例3：腎結石沒處理併發感染，新冠肺炎驗出陽性。

案例4：血糖控制不好，新冠肺炎驗出陽性。

案例5：年輕人沒打疫苗，感染了也不吃藥，喘起來才到急診，一驗驗出陽性，X光嚴重肺炎。

蘇一峰表示，這些數不清的疑難雜症只要新冠肺炎驗出陽性，就會住進隔離病房，「把量能吃光光」，上述這5個案例就躲在一群掩護中，讓醫護人員無法只專心治療新冠肺炎患者，其他要開刀的疾病也因為患者染疫而延後開刀治療，死亡率因此大大增加，「大家平常真的要把身體顧好，這陣子沒確診住院也要等很久，有確診住院也要再等PCR陰性。」

▲5月31日新增的中重症及死亡病例分析表。（圖／指揮中心提供）

而關於台灣本土疫情的死亡人數是否會持續飆高，指揮官陳時中在5月31日的記者會上說明，國內正處於疫情高原期，從發生率看來，台灣是每十萬人46.2、韓國是227.9、日本37.3、香港108.6、紐西蘭153.8、新加坡111.7；整體Omicorn死亡率，台灣是每百萬人0.2、韓國2.4、日本0.6、香港8.3、紐西蘭1.4、新加坡0.6。

陳時中強調，很多國家Omicron疫情發展已經到了一定情況，而台灣的疫情發展只到一半，拿國內的狀況和國外比較不見得完全合理，「但可以看出來，目前來看，我們（的死亡率）並沒有比較高。」