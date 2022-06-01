確診還趴趴走傳播病毒　台大醫：很多例子！難怪高峰退不下

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科醫師施景中表示，有人去診所要領藥，健保卡一連線馬上跳出說此人剛確診，「但病人就是說他自己不清楚啊，結果還在路上走來走去，傳播病毒給更多的人。」他感嘆，這樣例子很多，幾乎每天都會聽到一些醫師朋友說到，也難怪疫情高峰退燒不下來。

施景中5/31在臉書說，有病人因喉嚨痛就診，醫師朋友詢問自己有做快篩了嗎，「她說今天做過了，現在喉嚨很痛，可以擦藥嗎？朋友想既然做過了，應該沒問題，就幫她局部治療。」

施景中表示，治療完病人說，「政府說診所有發放公費快篩，我想要領取。醫師說，今天剛做完不用馬上再做。結果病人說：可是我的快篩是陽性，我想再領一個回去再做一次。」

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▼疫情爆發，快篩需求大增。（圖／記者林悅翻攝）



施景中分享聽到的另一個案例，「還有很典型的確診病人，發燒、流鼻水、喉嚨痛都有了，但到診所去就是堅持不做快篩，只想領藥走人。幾天後再回來說要領一樣的藥，結果一插卡，健保卡一連線馬上跳出說此人剛確診，但病人就是說他自己不清楚啊，結果還在路上走來走去，傳播病毒給更多的人。」

施景中感嘆，這樣例子很多，幾乎每天都會聽到一些醫師朋友說到，也難怪疫情高峰退燒不下來。他也提到，雖確診大部分都是輕症，但對長者和幼兒可能不是這一回事，他一位當副院長的朋友，每天要接觸大量患者，為了怕傳染家人，已經自己一個人吃喝睡60多天了。

施景中寫道，「我早晚也會得到，現在自我隔離的地點、生活用品都準備好了，不只為保護自己家人，也為阻斷傳播鏈貢獻一點心力。」