估月底全台跌破萬　沈政男揭「連假不影響大局」關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

5/31新增8萬656例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，端午節對疫情的影響不大，因訂房只剩3、4成，人流指數仍呈現持續下降的趨勢，假期只會造成局部小波動，不影響大局，全台在6月底有可能下行破萬。

沈政男在臉書說，三個高峰點，5/31是第一個，結果沒有高過7天與14天前，初步顯示曲線上升的動能已經相當微弱了，就看今天（1日）和周四如何了，主要決定在中南部的高峰數目，如果他們衝得夠高，全台就可能破10萬，否則就跟前兩周一樣，最多是9萬左右。

▼端午連假即將到來。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



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沈政男指出，中南部這兩天有人說「頂多就是8、9000！」結果5/31是破萬了，本周會出現高峰，至於數目你看5/31是7天前的1.15倍，因此高峰可能在1萬3左右。

沈政男提到，北北基桃5/31新增占率降到了37%，現在大家都在說「北降南升」了，是不是？台北依照這樣的下降速度，最快在6月底就能下行破千！新北屆時差不多是2000，桃園1000多，至於中南部三都也是1000多到2000多，因此全台在6月底有可能下行破萬。

沈政男表示，有人問他端午節對疫情的影響，「我說影響不大，因為訂房只剩3、4成，人流指數仍呈現持續下降的趨勢，假期只會造成局部小波動，不影響大局。去年，我有沒有說端午節以後，疫情就會樂觀反轉？」

►本文獲得沈政男醫師授權。