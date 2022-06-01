旅遊餐飲業好慘　醫曝可期待時間：這段陣痛值得

記者陳俊宏／綜合報導

目前入境居家檢疫仍維持「7+7」，但據了解，研擬放寬朝「3+4」規劃。對此，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇表示，其實檢疫不止「3+4」，變成「0+7」都指日可待，旅遊業、觀光團、餐飲業或許可在6月下旬開始有這個期待，這一段陣痛，以目前對所有的變異株觀察而言，是值得的。

疫情大爆發也嚴重衝擊旅遊餐飲業，姜冠宇5/31在臉書說，吃日本料理時，老闆一直說生意慘澹，「國外還會不會有BA.4&BA.5進來繼續造成重擊？」他回不用太擔心，最近有研究顯示，你有經歷過BA.2，對於BA.4、BA.5幾乎不是大問題。

姜冠宇引用英國的血清抽樣研究，摘錄兩個相關發現，第一，打了3劑（在英國分別是3劑BNT或2劑AZ+BNT）的結果，顯示3劑後，血清抗體對於BA.4、BA.5中和度大於10倍，且這些反應和中和度比較是與對BA.2雷同的。

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▼疾管署統計，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑88.43%、第2劑81.82%、追加劑接種率65.48%。（圖／記者呂佳賢攝）

姜冠宇提到，當然3劑的效果在現在Omicron家族都是下降6至15倍，包括BA.5或BA.4亞系下降8至10倍，但至少沒有像僅是2劑時降低太多、幾乎沒有中和反應，上面是對於這次躲過BA.2感染的人說的。

姜冠宇指出，第二，之前不斷討論打完又感染、突破免疫、混合免疫、天然第4劑，到底對於BA.4、BA.5會不是冤枉路啊？事實是對一般人不太會，除非你有中重症危險族群（高齡、慢性病、免疫不全）。

姜冠宇說，雖有接種後被BA.2突破性感染的住院病人，面對BA.4和BA.5，中和度還是會驟降為5分之1至6分之1，如果是對比BA.2再次感染；然而，若是社區病人，也就是輕症以下不需住院者，面對BA.4和BA.5，中和度反而對比BA.2再次感染「相差無幾」，這被該作者稱為「泛-OMC」反應。

▲▼姜冠宇認為，觀光餐飲業或許可在6月下旬開始期待。（圖／資料照／記者李毓康攝）

姜冠宇表示，但這一切前提是，你自己要把3劑給打完，否則就算感染過BA.1、BA.2，按照文獻數據，你遇上BA.4、BA.5還是會很淒慘喔；所以BA.4、BA.5與BA.2相似，對於一般人你還是會被BA.4&BA.5感染，但你熬得過BA.2，沒有理由熬不過BA.4&BA.5，它的反應大概就是這樣了，輕症就輕症、無症狀就無症狀、天選之人就天選之人。

姜冠宇指出，從發現到經過了幾周，BA.4和BA.5在南非也就只是這樣的程度而已，Omicron家族的致病力大概就是這樣了，也似乎宣告Omicron時代的結束。

姜冠宇認為，所以境外移入如果盛行率與境內盛行率快相當，又只要境內有更高的3劑覆蓋率全面覆蓋，就真的不用太擔心，其實檢疫不止「3+4」，就連會不會最後變成同步「0+7」都是指日可待，旅遊業、觀光團、餐飲業或許可在6月下旬開始有這個期待，這一段陣痛，以目前對所有的變異株觀察而言，是值得的。

▼姜冠宇分析「國門可以大開嗎」？（圖／翻攝姜冠宇臉書）

