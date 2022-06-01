火爆大媽惱羞當眾翻臉　搶不到「免費粽葉生米」竟掀桌全灑地板

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸近日瘋傳一支影片，內容是合肥一處社區舉辦包粽子送孤寡老人活動，結果有一位大媽因為搶不到粽葉與糯米，情緒激動之下竟把整個米盆掀翻，讓其他參加活動的民眾全部看傻眼。

根據大陸《九派新聞》報導，安徽省合肥市某社區5月28日舉辦「包粽子送孤寡老人」愛心活動，主辦方提供免費的粽葉與糯米，讓社區居民一起包粽子，不料活動開始後，竟引發大叔大媽瘋搶資源，場面相當混亂。

影片可以看見，一名穿著紅色花紋上衣的短髮大媽擠在人群中搶奪粽葉與糯米，下一秒疑似因為搶輸別人，乾脆把米盆直接掀翻，導致粽葉盆也摔落，現場米粒及粽葉散落一地，她則一邊碎念一邊露出憤怒表情，離開現場。

▲大媽搶不到免費的「大家都別想要」，一怒之下直接掀翻米盆。（圖／翻攝自微博）

影片在微博引發熱烈討論，有人說「這個大媽太惡劣了」、「一種我沒有，大家也別想得到」、「本來是1場暖心的活動，結果卻變了味」、「子女看見了怎麼辦」、「吃太飽閒」、「現在就連老年人都這麼狂躁了嗎」。

對此，合肥市官方5月30日澄清，經全面核查，合肥市並未發生影片中的事件，認為影片惡意張冠李戴，嚴重傷害合肥市民感情和形象。儘管如此，大陸網友對於澄清仍無法接受，認為「所以影片是真的，但不是在合肥」、「影片都有了，還是假的」、「所以究竟在哪裡呢」、「知道地點就說出來」。

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