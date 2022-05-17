　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／商店遭竊可扣顧店員工薪水嗎

▲手機APP。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲3C賣場發生手機失竊事件，商家可以要求當班員工賠償遭竊損失嗎？（圖／取自免費圖庫Pexels）

根據新聞報導，今年2月時台中一間3C賣場發生手機失竊事件，當時店內僅有一名員工看店，竊賊便趁機從庫存櫃偷走4支iphone 13手機。事後公司要求員工簽屬「薪資代扣償同意書」來賠償遭竊的損失，店員不滿公司的處理方式，經向報社投訴後，事情才曝光。

當店裡失竊時，商家要求當班時的員工賠償遭竊的損失，此做法並非罕見，但這種做法合法嗎？

前提得員工有所疏失

依《勞動基準法》的規定，雇主並不能單方認定員工具有疏失、須要負上失竊的責任就逕行扣薪，雇主與勞工間應該要先進行勞資協商，在雙方皆同意的情況下才能扣除勞工工資，作為賠償費用。

新聞中所說的公司要員工簽下「薪資代扣償同意書」，就是協商結果的表現，如果員工認為公司處理的方式不合理，就別輕易簽下同意，不然也只剩下向勞動局申訴的一途。

那怎麼樣才算是合理的方式呢？首先必須要先看失竊的結果，是否因為員工的疏失導致，例如員工沒有依照雇主指定的方式保管商品，或因偷懶導致竊賊有機可趁等等；或者有可能是雇主防範竊賊的方法就有問題，例如店員的人數不足以掌控全店顧客的動向、缺乏其他防盜設施，或甚至當初約定員工無須負管理責任等等。

如果雇主能夠證明是基於員工的疏失才導致竊案發生，那就可以此作為減少員工工資，並作為賠償的依據，但如果雇主本身的管理也有瑕疵，那就應該共同負擔遭竊的責任而減少勞工所負之責。

如果雙方協商始終無法達成共識，勞方可以向勞動局申請勞資爭議調解，以計算合理之賠償方式，確保雙方權益。若這樣還沒有結論，雇主也就只能走民事訴訟程序，向員工請求損害賠償了。

回到一開始的事件，根據新聞提供的資訊，由於該員工並未確實鎖上庫存櫃，應可認為其具有作業疏失，但當時僅讓一名員工看店使其無暇顧及全店，則又可能屬於雇主之責任。在勞資雙方也有責任的情況下，該員工最後可能要賠償部分的失竊損失。

類似例子：有保全的社區卻遭竊

再順帶介紹一個很類似的情況，就是當社區請有保全人員時，住戶家裡卻仍遭到竊賊入侵時，保全究竟需不需要負賠償責任？

這其實也同樣要看保全公司是否有確實執行其所應該提供的服務項目，例如前幾年在基隆發生一起社區大廈電纜遭竊案件（基隆地院109年度訴字第594號判決），該社區認為保全沒盡到管理責任，並向其請求損害賠償。但法院認為，當初社區與保全公司已約定好在各時段僅配置「一名」保全人員值勤，顯然無法同時顧及6棟大樓、兩個車道出入口等公共區域，所以就算社區遭竊，也難以證明保全有任何疏失，最後判決社區敗訴。（本文轉載自法操

好文推薦

給說法／亂噴漆會成立毀損罪嗎

給說法／電動自行車被列管　慢車酒駕也有責任

給說法／玩遙控飛機遭罰30萬？飛空拍機小心違法遭罰

法操，司法監督網路媒體。以上言論不代表本報立場。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
教會殺手學霸背景曝光！　列名台中一中校友會連絡人
「全家剩我沒確診」釣出過來人曝2神物拚了：家人陸續解隔
教會槍手疑曾「任教台灣4所大學」！　校方回應了
快訊／王家梁確診！　許維恩被迫中止取卵哭了
連5天破6萬！　醫揭2原因示警：要暴衝了
快訊／人妻聯手嫩小王殺夫焚屍！　蛇蠍情侶一審逃死
快訊／「拒重複投保」惹議　金管會：已承保不能拒絕理賠
王必勝出手讓排隊人龍消失？　他挖出「醫院公告」真相
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

北漂女返高雄過母親節　逛夜市偷350元衣物！當場被逮慘了

盆栽被偷6年後路上嗆鄰居「小偷」　她挨告公然侮辱下場出爐

首宗實名制快篩試劑竊案！兄幫弟買2盒　順手拿回千元鈔

先偷資源回收廠再潛民宅行竊　這顆「禿頭」上過新聞...成了鐵證

獨／手法熟練！10分鐘偷30萬　高雄「漁夫帽大盜」犯案畫面曝

赤腳翻牆闖土地公廟偷香油錢　怪盜超商買「藍白拖」露餡

給說法／商店遭竊可扣顧店員工薪水嗎

李永然／說好的居住正義？央行打房勿傷及無辜首購族

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

萌寵愛亂鑽卡縫隙成「黃金鼠餅」　牠小手猛抓爬出媽笑：吃太胖啦

給說法／商店遭竊可扣顧店員工薪水嗎

李永然／說好的居住正義？央行打房勿傷及無辜首購族

柏賈爾茲有意延長續約　美媒：紅襪戰績若不反彈恐成交易籌碼

向網路巨擘收費》顏廷棟／採取網路治理模式　數位平台與媒體共榮發展

22歲李庚希自認很愛錢　《雪中悍刀行》邱心志公主抱喊：比打球還累

消防員面臨染疫高風險　蔣萬安提案修法：民眾需誠實告知TOCC

中職再傳疫情　樂天桃猿二軍2球員1教練快篩陽

「0+7」新制上路　教職員工自主防疫7天期間「原則不到校」

有車為王！二手車變貴、1-3月過戶數增　這類中古車最搶手

方振宇目標世錦賽奪首牌　陳亮達東京帕運學到很多更有自信

剛墮胎就急奔摩鐵會情郎！人妻被抓姦竟哭窮　名下財產曝光臉腫了

快訊／有人護航富邦？　高嘉瑜曝「金管會包庇史」：剪不斷理還亂

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

法律熱門新聞

給說法／店內遭竊可扣員工薪水嗎

李永然／打房莫傷及無辜首購族

李家豪／散播疫情謠言恐罰三百萬

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

管穆池洗劫女子　二審仍判8年半

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

蔡東利／把人踢出Line群組犯法嗎

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

打死一雙兒女　狠父二審判10年半

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

更多熱門

相關新聞

陸商向心夫婦求解禁　怨口罩疫苗快篩都不能搶

陸商向心夫婦求解禁　怨口罩疫苗快篩都不能搶

大陸「中國創新公司」負責人向心與妻子龔青，因來台涉共諜案，從2019年被限制出境至今，2夫婦最後僅被以洗錢罪起訴，一審獲判無罪。檢方上訴二審後，2人向高等法院請求解禁。龔青更在庭上說，因不是國民身分，口罩、疫苗、快篩全都不能搶，連基本的需要都無法顧到。

高雄星探之狼　圖迷姦小模判刑定讞

高雄星探之狼　圖迷姦小模判刑定讞

長期霸凌同事　台大研究助理遭解僱

長期霸凌同事　台大研究助理遭解僱

迷昏實習女醫　男醫入監又遭廢照

迷昏實習女醫　男醫入監又遭廢照

李永然／打房莫傷及無辜首購族

李永然／打房莫傷及無辜首購族

關鍵字：

法律司改人權給說法法操勞基法扣薪竊案保全薪資代扣償同意書

讀者迴響

熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

拿嘸理賠金！金管會谷歌變「挺富邦輸不起」　富邦被一星灌爆

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面