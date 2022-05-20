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社會 社會焦點 保障人權

狠師拿鐵湯匙「打斷男童門牙」　教育局火速調查：一定開罰！

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓一所幼兒園驚傳老師凌虐學童案，一名女老師拿鐵湯匙狠敲男童，甚至把男童門牙給敲斷，網友看到畫面紛紛炸鍋。高雄市教育局今（20）日會同社會局到園調查，重申依法裁處零容忍，將視情節輕重，裁罰幼兒園減招、停招、或停辦等處分。

▲▼高雄恐怖師拿鐵湯匙「打斷男童門牙」，畫面曝光網全炸鍋。（圖／翻攝自靠北惡質幼兒園FB粉絲專頁）

▲▼高雄恐怖師拿鐵湯匙「打斷男童門牙」，畫面曝光網全炸鍋。（圖／翻攝自靠北惡質幼兒園FB粉絲專頁）

▲粉專曝光男童斷牙照，畫面經變色處理。（圖／翻攝自靠北惡質幼兒園FB粉絲專頁）

根據「靠北惡質幼兒園」曝光的監視器畫面可見，楠梓某幼兒園一名老師疑似拿著鐵湯匙教訓男童，手勁之大，毫不手軟的敲男童的頭跟牙齒，最後還邊拖邊拉將男童從椅子拉下並拖離教室。該粉專更公布男童斷牙的照片，氣憤表示，不相信一時失控，建議去看全部監視器畫面。

對此，高雄市教育局表示，接獲通報後，已立即通知幼兒園保留監視器畫面，並與社會局積極處理了解，同時警方已介入偵辦。

教育局今天也會同社會局到園調查，對於不當對待幼兒調查一事，將依幼兒教育及照顧法第51條規定，視情節輕重，裁罰幼兒園減招、停招、或停辦等處分。教育局重申，對不當對待幼兒事件零容忍，絕對依法懲處、絕不寬容。

據了解，該案發生在18日下午2點40分，楠梓區某幼兒園4歲陳姓男童遭56歲劉姓老師持湯杓打嘴巴成傷，27歲的陳童母親吳女19日12點多向右昌派出所提告。

園方後續也緊急發出聲明表示，「本園已辭退該師，該班也已安排其他教師帶班。本園針對此事已通報社教單位，也很誠心誠意找家長解決此事，本園絕不推卸責任、亦不隱瞞，絕對會盡力處理，造成大眾困擾，深感抱歉。」

▲▼高雄恐怖師拿鐵湯匙「打斷男童門牙」，園方道歉。（圖／翻攝自當事幼兒園FB粉絲專頁）

▲園方道歉表示，已經辭退該名老師，後續絕不推卸責任。（圖／翻攝自當事幼兒園FB粉絲專頁）

社會局家防中心主任李慧玲指出，社會局家防中心已經接獲通報，後續會由社工進行調查，如果確實有不當對待幼兒的情事，社會局會依兒少法第49條及97條規定，依法裁罰行為人6-60萬罰鍰，並得公布姓名。

網友看了畫面後氣炸紛紛留言，「拜託不要逼小孩吃飯，我女兒也是三口組，看到被逼吃飯都很心疼」、「幹嘛對孩子動手」、「這種人不配當老師⋯ ⋯看了令人心疼」，更有網友在該幼兒園Google評論中留下「沒愛心會拿湯匙打斷小孩門牙的老師跟不負責任的園方」、「有問題的老師兩年前就有問題，現在直接打學生，明顯管理上有很多問題」、「沒有耐心不要當老師，拿湯匙打小孩嘴巴是什麼意思，門牙都打斷了！沒有家長要求學校這樣餵飯吧」。

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