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陳時中保證：不會為數字好看低報死亡數　「這不是我們在做的事」

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中保證，絕對不會為了數字好看，低報死亡數字。（圖／指揮中心提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣本土確診數居高不下，指揮中心近期屢次被質疑，是否有「低報死亡數」情況。對此，指揮官陳時中在31日播出的政論節目《新台灣加油》上表示，台灣對於死亡人數統計相當嚴謹，幾乎「只要擦到邊」就會列入死亡個案，保證絕對不會為了數字好看，低報死亡數字。

陳時中在政論節目《新台灣加油》表示，針對一些媒體疑惑致死率、死者該如何計算，甚至質疑指揮中心有低報死亡數，他強調台灣在統計確診的死亡人數上「非常嚴謹」，「我們幾乎是只要擦到邊緣就會算入」。他也舉其他國家為例，像是英國從原先的60天內，降為28天內因疫情死亡，才列入新冠肺炎死亡個案。

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陳時中說，統計死亡人數每個國家標準不同，所以看致死率是一個很好的標準，近期像醫學期刊《刺胳針》或《經濟學人》做超額死亡數，把全死因再加上延展後列出統計，那比較能夠展示全貌，社會爭議比較少一點，台灣4月30日前表現不錯，不過5月可能會稍微高一點，最後他保證「我們絕對不會為了數字好看，然後低報死亡的數目，這不是我們在做的事情」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中說，整體疫情高峰會落在10萬至15萬，北部目前已到疫情的滿足點，而中南部還在持續發展中。（圖／記者屠惠剛攝）

針對主持人許貴雅詢問，這次疫情何時「有望降溫」。陳時中表示，最近十一天單日新增確診平均落在8至9萬，儘管可能會持續一段時間，但要往上突破的可能性相對小，整體疫情發展估計「高峰會落在10萬至15萬」，北部目前已經到疫情的滿足點，而中南部還在持續發展中。

至於邊境是否鬆綁，陳時中指出，以前是所謂的邊境嚴管，把病毒阻絕在境外，但現在對於邊境管理的思考，已改為考量台灣醫療量能的負荷度，在醫療量能可以負擔的情況下，目前考量用在「對台灣經濟影響較大」的地方，像是有外國人要投資、採購等，不過詳細情況仍要討論。

另外，主持人許貴雅指出，在台北市長選舉民調部分，陳時中被民進黨視為最強母雞，本人有什麼感想。陳時中回答，縱使人民有肯定，也是因為大家一起做防疫，所以民調會隨著防疫起伏，「所以成也防疫，敗也防疫，現在對我來說，唯一重要的一件事情，就是把防疫做好，畢竟這是關鍵的一役」。

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