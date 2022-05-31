快訊／本土生確診總數首破20萬！單日+8836　全台6402所園校停課

▲國內新冠疫情嚴峻，全台超過6千所園校停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（31日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增8836例確診，除8例為境外生，其餘8828例全都是本土學生，本土生累計確診總數首度超過20萬例，其中光是國小學生就有超過7萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共6402所園校停課，較昨天增加163所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診總數為20萬2414例，較昨天新增8836例，其中8例為境外生，其餘全部都是本土學生，也讓本土生確診總數來到20萬1762例，而本土生新增8828例確診，包括大專校院新增1039例、高中1244例、國中1273例、小學生3292例、幼兒園1980例；境外生今天新增8例，累計確診總數來到652例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天本土生新增8828例確診，累計確診總數超過20萬。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、6402所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加163所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有5829所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天增加166所，包含幼兒園2303所、國小2387、國中 701校、高級中等學校310校、大專校院128校；另有573所園校採「部分班級」暫停實體課程，則比昨天減少3所，包含幼兒園345所、國小 115校、國中42校、高級中等學校 52校、大專校院19校。