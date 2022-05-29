學生確診今增3635人「僅國小破千例」　全台6178校停課

▲老師遠距視訊教學畫面，為在家無法上課的同學提供線上服務。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

教育部今（29日）晚公布全台確診生累計184045例，較昨天新增3635例，相比前幾日新增數字大幅減少，各級學校單日新增僅國小破千例，全台全校或部分班級停課跟昨日一樣維持6178校。

教育部表示，今大專院校新增學生確診696例、高中418例、國中317例、國小1456例和幼兒園694例，總數達184045例，其中本土183408例、境外637例。

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至於受疫情影響暫停實體課程，教育部指出，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3時止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣計22縣市。

教育部說明，採「全校」暫停實體課程，計5592所園校（含幼兒園2087所、國小2378、國中 697校、高級中等學校312校、大專校院118校）。採「部分班級」暫停實體課程，計586所園校（含幼兒園356所、國小 116校、國中42校、高級中等學校 50校、大專校院22校）。