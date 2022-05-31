九宮格正式取消！國高中1人確診或快篩陽「全班停課3天」

▲教育部部長潘文忠表示，國高中九宮格匡列規定已正式取消。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部日前針對國高中學生確診，採取九宮格匡列停課方式引發爭議，教育部長潘文忠今（31日）透露已經取消，教育部表示，國教署昨（30日）已經發文到各縣市與學校，正式取消國高中九宮格匡列停課方式，並比照國小與幼兒園，全班有1人確診或快篩陽性，就需全班停課3天，並由學校提供一人一劑快篩試劑。

教育部在5月8日發布停課標準，國高中確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校，但這項標準一直被外界批評，教育部在上週就表示將取消，但還要等待指揮中心核定，教育部長潘文忠今天下午就透露，九宮格規定已經取消。

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▲教育部昨天正式發文，取消國高中九宮格匡列的規定。（圖／記者許敏溶攝）

教育部國教署昨天已經發文給各縣市與相關學校，取消九宮格規定，教育部表示，新規定取消九宮格匡列規定，改為確診或快篩陽性個案，若在「確診或快篩陽前2日內」曾到校上課，該個案學生所屬班級同班同學，全班暫停實體課程三天，調整為遠距教學，但無須請假，並由學校提供一人一劑快篩試劑。