快訊／學生確診總數首破18萬！單日+4984　全台6178所園校停課

▲受疫情影響，全台仍有超過6千所園校停課。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（28日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增4984例確診，除4例為境外生，其餘4980例全都是本土學生，但增新確診總數則有下滑趨勢，本土生累計確診總數接近18萬例，其中國小學生就有超過6.2萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市、6178所園校停課，較昨天減少2所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為18萬410例，較昨天新增4984例，但比昨天單日新增7199例下滑超過2千例，今天新增4984例當中，其中4例為境外生，其餘全部是本土學生，也讓本土生確診總數來到17萬9776例，而本土生新增4980例確診當中，包括大專校院新增942例、高中913例、國中599例、小學生1620例、幼兒園906例；境外生今天新增4例，累計確診總數來到634例。

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▲今天校園新增確診總數不到5千例。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、6178所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天減少2所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有5590所園校採「全校」暫停實體課程，和昨天相同，包含幼兒園2087所、國小2378、國中 697校、高級中等學校312校、大專校院116校；另有588所園校採「部分班級」暫停實體課程，則比昨天減少2所，包含幼兒園356所、國小 116校、國中42校、高級中等學校 50校、大專校院24校。