　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／學生確診總數首破18萬！單日+4984　全台6178所園校停課

▲疫情相關素材拍攝，新北市淡水區正德國中，校方今日以LINE家長群組及發放通知單放式，通知家長明日起(5/6)全校7.8年級生停課至5/12日，9年級生停至5/20日會考當天，無確診才能到校參加會考，停課期間學生採遠端線上教學▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲受疫情影響，全台仍有超過6千所園校停課。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（28日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增4984例確診，除4例為境外生，其餘4980例全都是本土學生，但增新確診總數則有下滑趨勢，本土生累計確診總數接近18萬例，其中國小學生就有超過6.2萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市、6178所園校停課，較昨天減少2所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為18萬410例，較昨天新增4984例，但比昨天單日新增7199例下滑超過2千例，今天新增4984例當中，其中4例為境外生，其餘全部是本土學生，也讓本土生確診總數來到17萬9776例，而本土生新增4980例確診當中，包括大專校院新增942例、高中913例、國中599例、小學生1620例、幼兒園906例；境外生今天新增4例，累計確診總數來到634例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今天校園新增總數低於5千例。（圖／教育部提供）

▲今天校園新增確診總數不到5千例。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、6178所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天減少2所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有5590所園校採「全校」暫停實體課程，和昨天相同，包含幼兒園2087所、國小2378、國中 697校、高級中等學校312校、大專校院116校；另有588所園校採「部分班級」暫停實體課程，則比昨天減少2所，包含幼兒園356所、國小 116校、國中42校、高級中等學校 50校、大專校院24校。

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
死亡自由落體！清潔工踩穿透光屋頂　9.5公尺高空墜地慘死
染疫和感冒「咳嗽差在哪」？醫解答了　痰變2種顏色要小心
女友芮德慘被酸民狂轟！　高爾宣霸氣護愛開嗆
小朋友打疫苗挑哪一個廠牌？名醫提一關鍵
酒店驚見「高中最愛老師來陪酒」　台中大二生心碎
德州槍手「躲教室衣櫥」伏擊警察！學童驚恐奔逃照片曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／為這輛總統花車　鐵道迷扮列檢員上演「台鐵版神鬼交鋒」

國內多起染疫童併發腦炎！　林奏延喊話：兒童醫療不要用大人思維

台中東區十全公園開工　雙軌滑索、大型攀爬設施明年2月完工

快訊／學生確診總數首破18萬！單日+4984　全台6178所園校停課

發燒都只有3%！名醫喊話：小朋友打疫苗不需要挑廠牌

台中+9031！PCR量能紓解　中央公園篩檢站6／1起改預約制

桃園採購近200萬快篩試劑　中低戶每人5劑...下週發送

又要下雨！周二滯留鋒再襲「降雨熱區」出爐　未來一周高溫飆35度

屏東+2648！火車站隨到隨打超熱門　5／29上午還有500名額

爸媽確診！連女友也中鏢「身體安慰一發」　他快篩傻眼：還是陰

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

剪壞反骨正妹？髮型師Andy雪恥　「免費改造紀卜心」成果驚呆網

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

柯文哲兒子染疫昏倒　陳佩琪急打119送醫

何博文稱「應向陳時中道謝」　侯反批：中央就該負起責任

獨／為這輛總統花車　鐵道迷扮列檢員上演「台鐵版神鬼交鋒」

國內多起染疫童併發腦炎！　林奏延喊話：兒童醫療不要用大人思維

台中東區十全公園開工　雙軌滑索、大型攀爬設施明年2月完工

快訊／學生確診總數首破18萬！單日+4984　全台6178所園校停課

發燒都只有3%！名醫喊話：小朋友打疫苗不需要挑廠牌

台中+9031！PCR量能紓解　中央公園篩檢站6／1起改預約制

桃園採購近200萬快篩試劑　中低戶每人5劑...下週發送

又要下雨！周二滯留鋒再襲「降雨熱區」出爐　未來一周高溫飆35度

屏東+2648！火車站隨到隨打超熱門　5／29上午還有500名額

爸媽確診！連女友也中鏢「身體安慰一發」　他快篩傻眼：還是陰

獨家／那那大師PCR陽性！親曝「染疫症狀」工作急喊卡

立院法案大清倉　國務機要費除罪下週拚三讀

獨／為這輛總統花車　鐵道迷扮列檢員上演「台鐵版神鬼交鋒」

安珀赫德花1.8億的律師「背景超猛」　同行票選前十名⋯擠進全美1%

楊俊瀚100M輸小將魏泰陞0.01秒拿銀牌　日本行狀況多續調整缺失

台東休旅車失控撞牆「自燃起火」　火勢猛烈駕駛躺地哀嚎

鄭鈞仁肘傷持續卡關　餅總：一年不投也無妨

HTC新品現蹤　NCC認證網站曝外觀

金曲歌王染疫後首現身開唱！　暖為已故的他留位子逼哭粉絲

林志穎趕出門　穿錯老婆「美少女戰士衣」！反差萌網笑翻：適合啦

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

快訊／今暴增127死「再創新高」　本土+80835

1品項回歸好市多　會員歡呼：終於等到了！

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

今增127死！再增2男童「腦水腫、腦腫瘤」重症亡

半夜1:00經過診所　驚見「兒童BNT已在排」

滷味闆娘怒「太多人外送騙餐

「很多孩子走了」是操作？19個粉專同時發文

女友胸前刺阿公　他嘿咻見「深情凝視」崩潰

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

雨神終於離開　今明「熱如盛夏」上看34℃

她逛好市多「婆婆堅持要跟」！原因曝光感動萬人

今本土+80835　各縣市分佈曝

郭董神機被逆轉！宅神「才測Ct值27.7」　PCR結果尷尬了

更多熱門

相關新聞

線上補習變炫貓大會　萌臉塞鏡頭

線上補習變炫貓大會　萌臉塞鏡頭

疫情影響許多學校採遠距課程，補習班老師Geri Wen也使用線上教學模式，替孩子們加強英文。沒想到這天快要下課時，一名學生突然抱起家中貓咪，其他同學見狀也跟著秀出毛孩，一堂英文課瞬間變成「炫貓大會」，鏡頭前多了幾隻小萌喵，畫面融化千名網友。

青年職場體驗提供650個薪資38K機會

青年職場體驗提供650個薪資38K機會

國教署長確診　教育部長潘文忠暫無影響

國教署長確診　教育部長潘文忠暫無影響

本土生確診總數首破17萬！單日+7199

本土生確診總數首破17萬！單日+7199

專家曝華夏科大傳被接收是擦槍走火

專家曝華夏科大傳被接收是擦槍走火

關鍵字：

確診個案教育部本土停課線上教學

讀者迴響

熱門新聞

福原愛掰了！「22歲台灣桌球正妹」超仙顏值紅爆PTT

朱芯儀乳癌切除！老公「曝最新病況」哭了：

女星墜河慘死大逆轉！爆「死前被逼賣身拍裸照」

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌

強尼戴普、安珀赫德「延長加賽」

許孟哲錄影送急診「被扛上擔架」畫面曝！醫曝診斷結果

她被公公性侵　夫嗆：報警就離婚

快訊／今暴增127死「再創新高」　本土+80835

為何租屋大多「限女」？內行曝背後原因

1品項回歸好市多　會員歡呼：終於等到了！

現場「安珀警報」巨響打斷法庭

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

接體員大師兄回火葬場支援2周　網友曝光真面目

今增127死！再增2男童「腦水腫、腦腫瘤」重症亡

陽台見龜屍殼有咒文！他掀開傻眼

更多

最夯影音

更多
柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤

柯基失控「圈鼻子挑戰」　衝刺後全戳歪超呆萌❤
安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普女律師怒譙她「騙人精」

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

強尼戴普神隊友+1！作證想出名？　前狗仔「靠邏輯」電翻安珀律師

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

徐凱希確診早無奈遭獵巫　網友私訊開罵...委屈：確診者沒有錯

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面