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大陸 大陸焦點 特派現場

魏鳳和6月確認出席香格里拉對話會　中美防長對話受矚

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中國國務委員兼國防部長魏鳳和。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝自國防部官網）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和中國國務委員兼國防部長魏鳳和。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝自國防部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國防部31日證實，國務委員兼國防部長魏鳳和將於6月8日至12日，應邀出席第19屆香格里拉對話會並訪問新加坡，會議期間將會見「有關國家代表團團長」，並與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。在美國總統拜登的「武力護台」言論後，美中防長是否在新加坡會面受矚。

據大陸國防部指出，會議期間，魏鳳和將就「中國對地區秩序的願景」議題作大會發言，全面介紹中方堅定踐行真正的多邊主義、維護地區和平穩定、推動構建人類命運共同體的政策理念和實際行動。

同時，他將與有關國家代表團團長會見，就國際和地區形勢及雙方防務安全合作等進行交流。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）曾於本月初表示，期待在6月舉行的香格里拉對話會上，見到中國國防部長魏鳳和。這是繼4月20日奧斯丁與魏鳳和首度通話後，奧斯丁再次釋放希望兩人會晤的訊息。

此前，據《華爾街日報》報導，亞洲安全會議「香格里拉對話」將於6月10日至12日舉行，美國國防部長勞埃德‧奧斯汀確定出席，據傳中國國防部長魏鳳和也有意親自參加，此次對話可能是美國總統拜登上任以來，首次美中國防部長面對面會談。

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