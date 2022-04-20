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大陸 大陸焦點 特派現場

中美國防部長通話　魏鳳和：台灣屬於中國「堅決維護主權」

▲▼中國國務委員兼國防部長魏鳳和。（圖／翻攝自國防部官網）

▲中國國務委員兼國防部長魏鳳和。（圖／翻攝自國防部官網）

記者蔡儀潔／北京報導

中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和於今（20）日，應約與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通電話，此次是二人今年以來首度進行對話。對於台海問題，魏鳳和強調，中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。

據大陸國防部消息，中美國防部部長今日通電話。魏鳳和表示，中美雙方要認真落實兩國元首共識，相互尊重、和平共處、避免對抗，美方要將「四不一無意」承諾落到實處。

他指出，中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將捍衛國家利益和尊嚴，美國不應低估中國的決心和能力；中美兩軍要增進軍事互信，加強對話交流，管控風險危機，開展務實合作，確保兩軍關係正常穩定發展。

針對台灣問題，魏鳳和表明嚴正立場，強調「台灣是中國不可分割的一部分，這是誰也無法改變的事實和現狀」，台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響，「中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。」

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

報導指出，奧斯汀指出，美方願推動落實兩國元首通話達成的重要共識，將本著坦誠開放的態度加強軍事領域交往合作；美國堅持一個中國政策；雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥善處理兩軍關係面臨的難題。

另外，中美雙方還就海空安全問題、烏克蘭局勢等交換看法。中方要求美方停止在海上進行軍事挑釁，不得利用烏克蘭問題對中國抹黑栽贓、威脅施壓。

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