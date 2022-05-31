慈濟醫護著防疫裝接生　確診孕婦80mins自然產母女平安

▲台中慈濟醫護人員著防疫裝，悶熱又難縫傷口，還好確診孕婦80分鐘順利生產，母女平安。（圖／慈濟提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中慈濟醫院昨天下午收治1名即將臨盆的確診孕婦，醫護人員必須穿著兔寶寶防疫裝，加上沒有空調，非常悶熱，縫合傷口不容易，空間狹小，人力精簡，設備也沒有產房齊全，困難度相當高，還好婦產科團隊早已模擬過不同病房接生方式，80分鐘後順利自然產，母女平安，這次接生也是急診負壓病房的第一例個案，院方表示女嬰PCR陰性，研究顯示媽媽病毒不會透過母乳傳染給小孩，確診產婦可安心哺乳。

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感染管制中心督導何佳佳指出，台中市防疫指揮官30日下午3時30分接獲孕期已達39周4天的確診孕婦即將生產訊息，指定慈濟醫院接手，感控同仁隨即聯繫產科團隊確認接生場地、設備與人力等，還好婦科同仁針對確診者的就醫動線、模擬不同病房接生的方式，所以短短14分鐘即回報可以接手。

慈濟說，孕婦產檢不是在慈濟醫院做，因此雙方產科團隊必須先聯繫交接，確診孕婦昨天下午4點到院後，隨即安排在負壓隔離病房待產。婦產科主治醫師鍾佩穎接手慈濟第一次的急診接生任務，在各種困難環境下，所幸花了80分鐘順利生產，母女平安。

全程陪產的先生表示，陪產過程很緊急，只戴著口罩就進去，一心只希望太太和孩子能平安，特別感謝台中慈濟醫院的醫護團隊，不怕染疫風險為太太接生。

兒童加護病房主任黃冠翰表示，女嬰狀況很好，PCR採檢為陰性，目前收入兒童加護病房，他指出，研究顯示母嬰同室感染機率不高，而且病毒不會透過母乳傳染給小孩，只要哺乳時做好手部及乳房的清潔消毒，都可以安心哺乳。

回想整個接生過程的婦產科護理師王惠慈表示，第一次在急診協助接生壓力非常大，除了要有足夠臨床經驗判斷能否在急診室接生之外，還要抓準時間，讓現場人員穿著全副防護裝備，還好在疫情變數下能完成接生任務，內心如釋重負。