34週孕婦確診突肚痛！掛急診「隨時要生」　只求1事網心疼

▲原PO懷孕34週時，快篩突驗出陽性。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

本土疫情延燒，近來也有越來越多孕婦確診。一名懷孕34週的準媽媽發文透露，最近快篩驗出確診，結果相差不到12小時，肚子就開始宮縮，只好急忙掛急診，到院後被告知隨時都可能要生產，面對如此危急狀況，她只有1個願望就是「求寶寶沒事」。不少人看到後感到心疼，也紛紛獻上祝福。

原PO在臉書「確診者有話要說」表示，她已經懷孕34週，近日發現有疑似確診症狀，就拿出快篩驗驗看，沒想到真的看到2條線，拿出另一品牌再測試一次，結果也同樣是陽性。更慘的是，才隔不到12小時，她還出現宮縮肚子痛的狀況，只好急忙到醫院掛急診。

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▲原PO表示，只求寶寶平安健康。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，慶幸醫院願意收留，但「醫院有警惕，讓我住院規則宮縮，又開指，隨時都要生」。狀況突然變得危急，她只有一個願望，就是希望寶寶不要被感染，加上因為尚未足月，也擔心會出現早產後遺症，「萬一確診更加危險」。

許多網友看到文章後，紛紛替原PO加油打氣，「這種時期的孕婦特別無助，多保重身體，祝你和寶寶平安健康，加油」、「為妳祈禱，希望你們都平安健康」、「祝平安順產，寶寶平安健康，媽媽早日康復」、「心情放輕鬆喔，祝母子均安」。