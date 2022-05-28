北韓版方艙！染疫孕婦被迫在倉庫、農場隔離　分娩死產沒人理

▲北韓防疫文宣強調社會主義的美好道德與風氣，然而，卻傳出有孕婦被迫在倉庫等臨時隔離所中分娩，甚至死產。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）13日首次承認新冠疫情爆發，迄今發燒病例據信已超過200萬，不過由於缺乏篩檢量能，因此大多只能用發燒來判定確診。有消息人士表示，北韓許多確診孕婦被迫在倉庫、合作農場、工廠或飯店等臨時設施中隔離，還因此在分娩時不幸死產，但當局除了每天2片止痛藥外，並未給予其他醫療協助。

▲北韓軍醫在藥局進行包裝工作，協助藥局向民眾提供醫療藥品。（圖／路透）

根據美媒「Insider」引述自由亞洲電台（RFA）報導，有兩名北韓居民透露，在平安南道隔離的孕婦們被迫待在臨時設施，唯一能取得的醫療協助就是每天提供的2片止痛藥，卻沒有任何其他治療，導致部分死產。據稱，所有北韓的新冠患者都只拿到止痛藥。

▲北韓防疫文宣要民眾徹底遵守黨中央的緊急防疫政策。（圖／路透）

平安南道安州市一名消息人士表示，據她所知，一家隔離200人的飯店中已經出現2例死產，在新生兒死亡後，當局並未對產婦提供進一步護理或治療，放任她們出現高燒或產後憂鬱跡象，只有當COVID-19症狀消失後才能解除隔離，「這讓許多家庭感到憤怒」。

▲金正恩下令全國封鎖，軍人投入防疫工作。（圖／路透）

由美國政府出資的媒體RFA指出，北韓過去一直聲稱「零確診」，直到今年5月13日才宣布出現首例新冠肺炎病例，金正恩政府將許多倉庫、合作農場、工廠或飯店匆匆改建成隔離中心，確診的孕婦也被安置其中，官媒向民眾宣導用鹽水漱口、喝藥草茶等未經科學證實的偏方。

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